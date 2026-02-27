李 대통령, 분당 아파트 매물로 내놔…靑 “부동산 정상화 의지”

“거주목적 1주택이지만, 시세보다 저렴하게”…29억에 내놓은 듯 靑관계자 “지금이 고점…매도 후 ETF 등 금융 투자가 낫다고 판단”

이재명 대통령. /청와대 제공

이재명 대통령은 부인 김혜경 여사와 공동명의로 보유한 경기도 성남시 분당구의 아파트를 27일 매물로 내놨다.

강유정 청와대 대변인은 이날 언론 공지를 통해 “이 대통령은 거주 목적의 1주택 소유자였으나, 부동산 시장 정상화의 의지를 국민께 몸소 보여주겠다는 의도로 내놓은 것”이라고 설명했다.

이어 “해당 아파트의 전년 실거래가 및 현재 시세보다 저렴하게 매물로 내놨다”고 덧붙였다.

이 대통령은 해당 아파트를 29억원에 내놓은 것으로 알려졌다.

같은 단지의 같은 평수 매물이 저층을 제외하고는 31억∼32억원 선에 매물로 나온 것과 비교하면 더 낮은 가격이다.

현재는 해당 아파트에 임차인이 거주하고 있는 것으로 전해졌다.

청와대 관계자는 “이 대통령은 지금이 가격 고점일 가능성이 크다고 보고 집을 내놓기로 한 것으로 보인다”며 “계속 갖고 있으면 손해라고 판단한 것”이라고 설명했다.

그러면서 “집을 팔고 그 돈으로 ETF(상장지수펀드) 투자를 비롯한 금융 투자를 하는 게 경제적으로 이득이라고 생각한 것으로 보인다”고 말했다.

또 “이 대통령은 평소에도 이런 생각을 주변에 자주 얘기를 해왔다”며 “앞으로 부동산 시장이 정상화된다면, 지금 매도하고 퇴임 후에 사저로 쓸 집을 다시 사는 것이 더 낫지 않겠느냐”고 덧붙였다.

서울=김준호 기자

