[타운홀 미팅]김혜경 여사, 전주 천년한지관 방문…“전통 한지의 아름다움, 세계로 이어지길”

닥나무 삶기부터 초지, 도침까지 한지 제작 전 과정 꼼꼼히 살펴 직접 뜬 한지에 “천년한지 세계로 이어지다” 친필 메시지 남겨

김혜경 여사가 27일 전북 전주천년한지관에서 한지로 만든 한복을 착용해 보고 있다. /연합뉴스 제공

이재명 대통령의 전북 타운홀미팅 일정이 진행된 27일 김혜경 여사는 전주 천년한지관을 찾아 전통 한지 제조 공정을 체험하고 관계자들을 격려하며 ‘K-문화’의 뿌리인 한지 알리기에 나섰다.

이날 오후 2시께 전주 천년한지관에 도착한 김 여사는 최락기 전주문화재단 대표이사와 김혜원 한지문화팀장 등의 안내를 받으며 정문 앞 닥나무 더미에서 인사를 나눴다.

한지는 올해 말 유네스코 인류무형유산 등재 결정을 앞두고 있다.

김 여사는 먼저 연료처리장으로 이동해 닥나무를 삶는 과정을 지켜보며 깊은 관심을 보였다.

제작 기간을 묻는 김 여사의 질문에 김 팀장이 “전체 3개월 정도 소요된다”고 답하자, 김 여사는 “몇 시간 정도 삶느냐”며 공정 하나하나를 세심하게 물었다.

이어 작업장으로 이동한 김 여사는 닥돌로 섬유를 얇게 치는 조교들의 시연을 관람한 뒤, 직접 닥돌치기 체험에 나섰다.

쉼 없는 손길로 종이의 결을 만드는 장인들의 노고를 체험한 김 여사는 이후 초지방으로 이동해 오성근 초지장의 도움을 받아 직접 한지를 뜨고 탈수와 건조 과정까지 함께하며 전통 방식으로 한지를 완성했다.

공정을 마친 김 여사는 한지 저장고와 진열된 한지를 둘러보며 현대적으로 재해석된 한지의 가치에 주목했다.

김 여사는 “요즘은 한지를 인테리어용으로도 쓰고 옷이나 가구도 만든다”며 “단단하면서도 아름답다”며 다양한 형태의 진열된 한지들을 만져보며 감탄했다.

특히 2층 전시 공간에 마련된 한지 한복을 본 김 여사는 “한번 입어볼까요?”라며 즉석에서 한복을 착용해 보기도 했다.

이어 한지로 만든 갑옷, 연꽃 문양 천장 조명, 항아리 등 다양한 전시물을 관람했다.

관람을 마친 김 여사는 앞서 자신이 직접 제작한 한지 위에 “천년한지 세계로 이어지다. 2026. 2. 27 대통령부인 김혜경”이라는 방명록을 남겼다.

김 여사의 천년한지관 방문 일정은 약 50분간 진행됐다.

