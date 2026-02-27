[타운홀 미팅]李대통령 “전북 ‘3중 소외’ 안타까워…전북 특성에 맞는 발전 전략 만들 것”

27일 전북 타운홀미팅…"전북 소외감, 근거 없는 얘기 아냐” "로봇·수소·AI 데이터센터, 인공지능 로봇 생산 기지로 만드는 취지“ 새만금 개발 “시대 상황에 맞게 현실적으로 조정해야" 화두 던져 “동학혁명 정신 이은 ‘대동세상’, 전북과 함께 만들어가길”

이재명 대통령이 27일 전북 전주시 전북대학교에서 열린 '전북의 마음을 듣다' 타운홀미팅 간담회에서 발언하고 있다. /연합뉴스 제공

이재명 대통령은 27일 전북대 국제컨벤션센터에서 ‘지능형 산업 혁신과 에너지 대전환으로 여는 미래 전북’을 주제로 열린 ‘전북 타운홀미팅’에 참석해 지역 균형발전의 당위성을 역설하며 전북의 미래 산업 혁신을 위한 지원을 약속했다.

특히 이 대통령은 전북 도민들이 느끼는 소외감에 깊은 공감을 표하며 실질적인 경제적 성과를 통한 지역 발전 의지를 피력했다.

이 대통령은 모두발언에서 “과거에는 수도권 집중이 국가 발전에 도움되는 측면이 분명히 있었지만 이제는 발전에 장애가 되고 자칫하면 나라 망할 사유가 될 수도 있는 상황”이라며 “지역균형발전은 시혜나 배려가 아니고 국가 생존전략”이라고 강조했다.

그러면서 전북이 겪어온 이른바 ‘3중 소외’에 대해 언급하며 도민들의 마음을 다독였다.

이 대통령은 “수도권 집중에 따라 지방이 차별받았고, 그중에서도 영남·호남을 갈라서 호남이 차별받은 게 역사적 사실”이라며 “여기에 ‘호남 안에서 우리는 또 소외되고 있다’는 삼중 소외를 당하고 있다는 생각이 틀린 말이 아니다"고 말했다.

이어 "전북을 바라볼 때마다 안타깝게 생각한다”고 덧붙였다.

그러면서 말뿐인 약속이 아닌 ‘실질적 성과’를 강조하며 이날 오전 체결된 투자 협약 소식을 전했다.

이 대통령은 “그냥 왔다 가면 뭐 하겠나, 현찰이 있어야 할 거 아니냐”며 “(새만금 지역을) ‘앞으로는 인공지능 로봇 생산기지로 만들겠다’는 취지로 수소 생산기지, AI 데이터센터 등 핵심 미래산업을 유치하는 협약서를 쓰고 오는 길”이라고 밝혀 큰 박수를 받았다.

지지부진했던 새만금 개발 방식에 대해서도 “시대 상황에 맞게 현실적으로 조정해야 하는 것 아니냐”며 화두를 던졌다.

이 대통령은 “제가 제일 싫어하는 게 희망고문”이라며 “과연 (기존 방식이) 효율적이냐, 수상 태양광 등 다른 방식으로 전환해서 거기에 들어갈 비용을 차라리 더 유용하게 쓰는 게 나을 수도 있다. 전북에서 진지하게 토론해 보길 바란다”고 제안했다.

이 대통령은 전북과의 각별한 인연으로 ‘동학혁명’을 꼽았다.

이 대통령은 “‘사람이 곧 하늘이다’라는 사상은 대한민국의 민주주의 사상과 딱 맞아떨어진다”며 “함께 사는 세상이 사실 ‘대동세상’인데, 동학혁명의 근본 사상이라 할 수 있을 텐데 그 동학혁명의 발상지가 전북“이라고 소개했다.

그러면서 “새로운 정부의 국가 구호가 ‘국민이 주인인 나라, 함께 사는 대한민국’인데, 사실은 동학사상에서 온 ‘대동세상’”이라고 설명했다.

이 대통령은 “전북도민을 포함한 우리 국민께서 ‘진짜 좀 나아졌네’라고 체감할 수 있는 변화를 만들기 위해 죽을 힘을 다하고 있다”면서 “앞으로 정부에선 전북 특성에 맞는 발전 전략을 만들어 보려고 한다”고 말했다.

한편 행사에는 더불어민주당 정동영·안호영·윤준병·이원택·이성윤·박희승 의원, 무소속 이춘석 의원 등의 지역 국회의원과 토론 및 지역 정책 제안에 나선 전북도민 240여명이 참석했다.

또 정부 및 지자체에서는 김관영 전북도지사와 배경훈 과기부장관, 송미령 농식품부 장관, 김성환 기후에너지부 장관, 김윤덕 국토부 장관, 김의겸 새만금개발청장이 자리했다.

청와대에선 김용범 정책실장, 하준경 경제성장수석, 하정우 AI미래기획수석 등이 함께 했다.

서울=김준호 기자

