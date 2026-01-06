‘피카소부터 전수천까지’...2026 전북도립미술관 주목할만한 전시

전북도립미술관-국립현대미술관 공동주최 특별전 ‘피카소 도예’ 정읍 출신 거장 전수천과 온다라 미술관까지 전북 미술사 집대성 6월 지방선거·관장 임기 만료 등 미술관 운영 변수 ‘과제'

2026년 전북도립미술관(관장 이애선)이 문턱을 낮추고 도민들의 일상 속으로 더 깊숙이 파고든다.

올해 도립미술관이 내건 키워드는 ‘대중’이다. 그간 동시대 담론과 사회적 메시지에 집중하며 다소 무거웠던 학술적 색채를 덜어내고, 이름만 들어도 설레는 세계적인 화가의 전시와 지역의 예술적 자부심을 고취하는 기획전을 준비했다.

가장 기대를 모으는 전시는 7월부터 10월까지 본관에서 열리는 ‘피카소 도예’ 특별전이다. 국립현대미술관(MMCA)의 지역동행사업 일환으로 추진되는 이번 전시는 현대미술의 거장 파블로 피카소가 현대 도예에 미친 영향과 미술사적 가치를 조명한다. 수도권에 집중된 우수 콘텐츠를 지역민들에게 공유한다는 점에서도 의미가 크다.

전북 미술사 연구 시리즈는 두 차례에 걸쳐 진행된다. 먼저 3월부터 6월까지는 정읍출신의 세계적 설치미술가 전수천(1947~2018)의 회고전 ‘언젠가 거인은 온다’가 마련된다. 한국인 최초 베네치아 비엔날레 특별상을 받은 그의 회화, 조각, 설치, 퍼포먼스 등 방대한 작품세계를 입체적으로 구성한다.

10월부터는 전북 민중미술의 구심점이었던‘온다라미술관(1987~1992)’을 재조명해 지역 민족 민중미술운동의 흐름을 학술적으로 살핀다.

지역 청년작가들의 해외시장 진출을 돕는 전략적 전시도 이어진다.‘2026 전북청년전’은 세계적 아트페어인 프리즈 서울과 키아프 서울이 열리는 8~9월에 맞춰 서울 분관에서 개최된다. 글로벌 미술시장의 관심이 집중되는 시기에 전북 작가들을 직접 노출시켜 실질적인 홍보 효과를 거두겠다는 취지다.

이외에도 3월에는 지난해 수집한 기증·구입 작품을 선보이는 ‘신소장품전’이 열리며, 하반기에는 도내 시·군 공립미술관과의 협력전시가 추진된다.

다만, 미술관 운영의 외부 변수도 존재한다. 6월 지방선거 결과에 따른 조직 변화 가능성과 오는 9월 이애선 관장의 임기 종료가 맞물려 있기 때문이다. 그간 조직 내외부에서 불거진 갈등과 구설을 딛고 현재의 계획이 안정적으로 추진될 수 있을지가 향후 과제로 꼽힌다.

유치석 학예연구팀장은 “올해는 동시대 담론 비중을 조정하는 대신 도민들이 기다려온 대중적 전시와 전북미술의 속살을 보여주는 기획에 집중했다”며 “지역미술사를 체계화하고 대중과 호흡하는 미술관이 되도록 노력하겠다”고 밝혔다.

