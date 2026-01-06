전주시장 출마 강성희 전 의원 “전주 살리는데 온몸 던질 것”

호남 대통합 등 5대 비전 제시

진보당 강성희 전 국회의원이 6일 전주시장 출마를 선언하고 있다. 문민주 기자

진보당 강성희 전 국회의원이 6일 전주시장 출마를 선언했다.

강 전 의원은 이날 전주시청에서 기자회견을 열고 “전주 살리기에 온몸을 던지겠다”며 전주시장 출마를 공식화했다.

강 전 의원은 이 자리에서 호남 대통합, K-컬처 메카 등 5대 비전을 제시했다.

그는 호남 대통합과 관련해 “호남 전력동맹을 구축해 용인 반도체 산단 등 첨단산업의 새만금(호남) 이전을 강력히 요구하겠다”고 했다. 전주에너지공사 설립, 농림축산식품부와 농협중앙회 유치도 내걸었다.

전북형 공공배달앱, 지역 공공은행 설립으로 자영업자의 든든한 금융 버팀목이 되겠다고도 했다.

이어 시민 중심 행정을 강조하며 “6000억원의 부채를 임기 내 해결하고, 시 금고 운영 방식을 혁신해 시민 재정권을 수호하겠다”고 밝혔다.

그러면서 강 전 의원은 “이번 선거는 전주의 주권을 되찾고 미래를 결정하는 중대한 분수령”이라며 “반드시 승리해 전주의 심장을 다시 뛰게 하겠다”고 말했다.

강성희 전 의원은 서울 출신으로 서울에서 중∙고등학교, 한국외대 언어인지학과를 졸업했다. 현대차 비정규직 지회장, 전국택배노조 전북지부 사무국장 등을 역임했다. 2023년 전주을 재보궐선거에서 진보당 후보로 제21대 국회의원에 당선됐다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지