전북 참여자치, 전주·완주 통합·새만금특별시 촉구

“전북 정치권, 지역 소멸 막을 결단 나서야”

전주·완주 통합과 새만금특별시 논의가 장기간 제자리걸음을 이어가는 가운데, 시민단체가 전북 정치권의 책임 있는 결단을 촉구하고 나섰다.

참여자치전북시민연대는 6일 논평을 내고 “광주·전남과 대전·충남의 행정통합 논의는 수도권 일극 체제에 대응하고 지역 소멸 위기를 극복하기 위한 과감한 선택으로 빠르게 진행되고 있다”며 “전북 역시 전주·완주 통합과 새만금특별시 추진을 더 이상 미뤄서는 안 된다”고 밝혔다.

연대는 광주·전남이 새해 첫날 행정통합을 선언하고, 6월 지방선거에서 통합 지자체장을 선출하겠다는 구체적인 일정까지 제시한 점을 언급하며 “지역 단체장과 정치권의 결단이 있었기에 가능한 일”이라고 평가했다.

반면 전북은 전주·완주 통합이 완주군의회와 일부 주민 반대에 막혀 공식 협의체 구성조차 어려운 상황이며, 새만금특별시 역시 기초자치단체 간 갈등만 반복되고 있다고 지적했다.

연대는 “인접 권역이 초광역권으로 성장할 경우 공공기관 이전과 국책사업 결정 과정에서 전북 소외가 심화될 수 있다”고 우려했다.

이어 “소지역주의와 정치적 기득권 유지를 위한 반대가 통합 논의를 가로막아 왔다”며 “지역 소멸이라는 현실을 직시하고 정치권이 책임 있는 선택에 나서야 한다”고 강조했다.

또 다가오는 6월 지방선거를 전북의 미래를 가를 분기점으로 규정하며, 행정통합 논의가 지속가능한 지역 발전을 위한 핵심 의제로 다뤄져야 한다고 덧붙였다.

