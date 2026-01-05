[현장] “영업이 종료되었습니다”…홈플러스 완산점 ‘입점업체 퇴점’

홈플러스 측 회생절차 돌입, 전주 완산점 등 41개 지점 폐점안 제출 에코시티 이마트도 임시휴업 상황 지속, 인근 거주 주민들 불만 호소

5일 오전 홈플러스 전주완산점 2층의 입점 업체가 모두 퇴점했다. 사진=김경수 기자

홈플러스가 회생절차에 돌입한 가운데, 당초 폐점이 예고됐던 전주완산점의 입점업체들이 대부분 퇴점한 것으로 확인됐다.

또한 지난해 임시휴업 절차에 들어간 전주에코시티 이마트도 큰 변동없이 현 상황이 지속되면서 주민들은 불만을 호소하고 있다.

5일 전주시 완산구 홈플러스 완산점. 기존 입점 업체들이 모여 있던 2층에는 ‘2층 Mall 매장 영업이 종료되었습니다’가 적힌 안내문이 적혀 있었다. 2층 모든 매장이 철수해 하얀 천으로 입구가 막혀 있었다. 1층에서 영업 중이던 모던하우스도 폐점했으며, 기존 고별전 업체와 지하 식품 매장만이 영업을 이어가고 있었다. 당초 홈플러스 측의 폐점 통보 이후, 완산점에는 5~6개 입점 업체가 남아 있었다. 그러나 1년 단위의 계약이 연말을 기점으로 종료되자 모두 퇴점한 모습이었다.

경제계에 따르면 홈플러스 측은 지난해 12월 29일 서울회생법원에 ‘구조혁신형 회생계획안’을 제출했다. 당초 홈플러스 측은 매각을 시도했으나, 원활히 진행되지 않았고, 결국 회생절차에 돌입했다. 이 과정에서 홈플러스 측은 기존 폐점을 보류했던 15개 지점 중 △가양 △장림 △일산 △원천 △울산 북구점 등 5개 지점의 운영을 중단했으며, 올해 1월을 기점으로 △시흥 △계산 △안산 고잔 △천안 신방 △동촌점 등 5개 지점 영업을 추가로 종료한다고 밝혔다.

또한 홈플러스 측은 서울회생법원에 기존 123개 점포 중 41곳을 폐점한다는 회생안을 제출했는데, 전주완산점 포함해 추가 폐점 업체가 늘어날 것으로 전망되고 있다.

홈플러스 관계자는 “지난해 발표했던 15개 지점 중 현재 10개 지점에 대한 폐점을 발표한 것이다”며 “전주완산점은 나머지 5개 지점에 포함이 되는 지점이다. 현재 폐점 시기에 대해서는 정해진 바가 없고, 회생안에 제출된 41개 지점에 대해서는 현재 발표되지 않았다”고 설명했다.

5일 홈플러스 2층 입구에 흰 천이 설치돼 출입을 막고 있다. 사진=김경수 기자

최근 전주시내 대형마트들이 연달아 운영에 차질을 빚으면서 시민들의 불만이 커지고 있다. 앞서 3억원 가량 전기세가 미납돼 이마트 등 입점업체가 철수한 전주에코시티 DK몰 또한 ‘임시휴업’ 조치가 진행된 이후 변동사항이 없는 것으로 파악됐다.

전주시 관계자는 “DK몰의 경우 입점업체들에 대한 법률지원 등 조치가 진행됐지만, 워낙 부채규모가 커 변동사항은 현재 없다”며 “입점업체분들에 대한 신용보증 및 특례보증에 대한 사업 등을 안내할 예정이다”고 말했다.

전주시에 거주하는 이모(50대·여)씨는 “플러스가 계속되어도 청년들이 남아있을지 모르는데, 마이너스가 된다면 지역소멸을 견딜 수 있을지 의문이다”며 “단순한 경제논리로는 어려운 점이 있는 것을 알지만, 주민들의 삶에 큰 영향을 끼치는 만큼 적극적인 관심 필요하다”고 말했다.

김경수 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지