김정태 전주상의 회장 “지방기업 AI 인프라 접근권 보장해야“

김정태 전주상의 회장이 지난 18일 서울에서 열린 대한상공회의소 주최 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 초청 CEO 조찬간담회에 전북지역 상공인을 대표해 부의 인공지능(AI) 인프라를 지방기업과 중소기업도 공동 활용할 수 있도록 제도적 지원을 요청했다./전주상의 제공

김정태 전주상공회의소 회장이 정부의 인공지능(AI) 인프라를 지방기업과 중소기업도 공동 활용할 수 있도록 제도적 지원을 요청했다. 수도권에 집중된 AI 인프라 구조가 고착화될 경우, 지역 기업들이 기술 전환 경쟁에서 소외될 수 있다는 우려에서다.

김 회장은 지난 18일 서울에서 열린 대한상공회의소 주최 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 초청 CEO 조찬간담회에 전북지역 상공인을 대표해 참석해 이같이 건의했다.

이날 간담회에는 최태원 대한상의 회장을 비롯해 삼성전자, SK, 현대자동차, LG, CJ제일제당, 메가존클라우드 등 주요 기업 관계자 250여 명이 참석했다. 배 부총리는 이 자리에서 ‘AI 세계 3강 도약’을 통해 국가 잠재성장률 3% 달성을 이루겠다는 정부 구상을 설명하고, AI·디지털 전환을 중심으로 한 과기정통부의 정책 방향을 공유했다.

김 회장은 발언을 통해 “AI 시대를 맞아 지방기업과 중소기업이 정책 지원의 사각지대에 놓일 수 있다”며 “민간기업이 정부가 구축한 AI 인프라와 GPU 클러스터를 공동으로 활용할 수 있는 구체적인 지원 방안을 마련해 달라”고 요청했다. 특히 대기업 중심의 인프라 접근 구조가 고착화될 경우, 지역 산업의 디지털 전환 속도가 뒤처질 수 있다는 점을 강조했다.

이에 대해 배 부총리는 “내년 3월부터는 기업들이 정부가 보유한 AI 인프라를 기존 대비 5~10% 수준의 비용으로 이용할 수 있도록 할 계획”이라며 “그동안 수도권에 집중됐던 AI 대전환(AX) 실증사업도 지방으로 확산하겠다”고 밝혔다.

김 회장은 간담회 이후 “기술 변화의 속도가 빨라질수록 지역 기업에 대한 정책적 뒷받침이 더욱 중요해진다”며 “AI와 디지털 전환을 포함한 산업 현장의 목소리를 정부에 지속적으로 전달해 나가겠다”고 말했다.

이종호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지