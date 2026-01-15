‘삼성이 선택한 이유 있었네’⋯고창, 기업입지 분야 전국 톱10

15일 대한상공회의소 ‘기업 환경 체감도 조사’ 결과 발표 고창은 과감한 기업 지원 ‘눈길’⋯전북 14개 시군 중 유일

지난해 11월 10일 고창군 고창신활력산업단지에서 열린 ‘2025 삼성전자 스마트허브단지 착공식’에서 김관영 전북특별자치도지사와 심덕섭 고창군수, 박순철 삼성전자 부사장, 윤준병·이성윤 국회의원 등 참석자들이 축하 퍼포먼스를 하고 있다. /전북일보 자료사진

지난해 삼성전자 스마트허브단지(물류센터) 공사가 시작된 고창이 과감한 기업 지원 등을 바탕으로 기업환경 평가에서 높은 관심을 받은 것으로 나타났다. 고창은 전북 14개 시군 중 유일하게 기업 체감도 우수지역에 이름을 올렸다.

분야별 기업 체감도 우수 지역 TOP10. /대한상의 제공

대한상공회의소는 15일 기업환경 체감도 조사 결과를 발표했다.

이번 조사는 전국 228개 기초 지방자치단체에 소재한 기업 6850곳을 대상으로 진행됐으며, 기업들이 느끼는 주관적인 만족도를 기준으로 입지·창업·행정 등 3개 분야의 상위 기초 지자체 10곳을 선정했다.

조사 결과 대체로 공장 설립은 규제 완화와 부지 활용 여력이 큰 지방이, 스타트업 창업은 인프라와 네트워킹 효과가 집중된 수도권이 선호도가 높았다.

입지 분야에서는 주로 입주 지원과 규제 완화를 추진한 기초 지자체가 선정됐다.

고창은 기업 규모와 관계없이 지원을 약속하고, 청년 기업에도 최대 300억 원의 보조금을 지원한다는 점에서 높은 평가를 받았다. 이밖에 고성, 남해, 부여, 신안, 안산, 안양, 영암, 장성, 함양(가나다 순)이 포함됐다.

이민창 한국규제학회장은 “입지의 경우 규제가 완화돼 있고, 부지 활용 여력이 높은 지방의 기초 지자체에서 공장 설립의 선호가 높았던 것으로 나타났다”고 설명했다.

창업 분야는 비교적 수도권과 비수도권이 고르게 분포됐다.

수도권은 스타트업 육성을 위한 실증사업 등을 적극 추진한 지자체가, 비수도권은 지역 특성을 살린 창업 아이템을 지원한 지자체가 뽑혔다. 기장, 남해, 동작, 성남, 성북, 안양, 양산, 양양, 장성, 장흥(가나다 순)이 이름을 올렸다.

행정 분야는 사전에 기업의 불편 사항을 해결해 준 지자체들이 상위권에 올랐다.

민원 사전 예약제나 사전 컨설팅 등을 통해 문제를 미리 해소한 사례가 긍정적으로 평가됐다. 거창, 남양주, 노원, 대덕, 북구, 성동, 안산, 영천, 중구, 하동(가나다 순)이 꼽혔다.

특히 경기 안양, 경남 남해, 전남 장성은 입지·창업 분야 톱10에 올랐다. 기업 유치를 위해 기업 친화적인 입주 환경을 조성하면서 신생 기업들에게 맞춤형 지원을 제공한 것이 유효했다는 분석이다. 경기 안산은 입지·행정 분야에서 중복 선정됐다.

이종명 대한상의 산업혁신본부장은 “기업들은 10여 년 전 비슷한 조사를 할 때에 비해 전반적으로 기초 지자체의 규제 혁신 노력을 높이 평가했다”며 “지자체의 선의의 경쟁을 통해 전국이 기업 하기 좋도록 상향 평준화됐으면 하는 마음이다”고 말했다.

