전주 3%, 익산·군산 80%…불균형 입주율에 전북 분양시장 양극화

전북 아파트 입주전망지수 하락…지역 내 극심한 공급 쏠림 “대출 막히고 집 안 팔리고 세입자도 없다”…입주 미루는 악순환

클립아트코리아

전북의 아파트 분양시장이 다시 움츠러들고 있다. 공급은 특정 지역에 쏠렸지만, 수요는 따라주지 못하면서 입주 지연과 미분양 부담이 동시에 커지는 양상이다.

21일 주택산업연구원이 발표한 ‘1월 아파트 입주전망지수’에 따르면 전북은 81.8로 전달(87.5)보다 5.7포인트 하락해, 전국 평균(85.1)이 상승한 흐름과 반대로 움직였다.

이 같은 하락 배경에는 지역 안에서 벌어진 극심한 공급 쏠림이 자리하고 있다.

올해 전북 전체 입주 물량의 약 80%가 익산·군산에 집중된 반면, 전주는 3% 수준에 그친 것으로 나타났다.

분양시장의 온기가 이어지는 전주와 달리, 익산과 군산은 이미 공급 과잉 구간에 들어섰다는 평가가 나온다.

문제는 이 물량을 받아줄 수요가 충분하지 않다는 점이다. 실제 입주율 지표에서도 지방 시장의 한계가 고스란히 드러난다. 지난해 12월 기준 전국 아파트 입주율은 61.2%로 전달보다 4.7%포인트 떨어졌고, 광주·전라권은 69.0%에서 50.8%로 한 달 만에 18.2%포인트나 급락했다. 전북 역시 이 흐름에서 자유롭지 않다.

입주가 지연되는 이유는 대부분 자금과 ‘연쇄 거래’ 문제가 꼽힌다. 미입주 사유로는 잔금대출 미확보(28.6%), 기존 주택 매각 지연(24.5%), 세입자 미확보(18.4%)가 가장 많았다. 대출 문턱은 여전히 높고, 기존 집은 팔리지 않으며, 전세·월세 수요도 줄어들다 보니 새 아파트로 옮기고 싶어도 움직이지 못하는 구조가 굳어지고 있다는 뜻이다.

익산의 한 분양 현장 관계자는 “입주 시기가 다가와도 잔금을 못 치르는 계약자가 적지 않다”며 “기존 집이 팔려야 넘어오는데 거래가 막혀 있고, 전세를 놓으려 해도 문의가 예전 같지 않다”고 말했다. 군산의 한 중개업소 관계자도 “분양가를 낮춰도 관망하는 분위기가 강하다”며 “입주가 시작되면 할인 분양과 조건 변경이 더 늘어날 가능성이 크다”고 전했다.

반면 전주는 여전히 청약 경쟁률이 높고, 신축 선호도도 유지되고 있다. 같은 전북 안에서도 ‘전주는 부족, 비전주권은 과잉’이라는 구조가 굳어지고 있는 셈이다. 전문가들은 전북 주택시장을 더 이상 하나의 시장으로 묶어 볼 수 없다고 지적한다.

한국부동산원 관계자는 “전주는 수요가 유지되지만, 익산·군산은 인구 감소와 산업 침체, 누적된 공급 부담이 한꺼번에 작용하고 있다”며 “그동안 전주지역에 신규 물량공급이 부족했기 때문에 전북 분양시장의 양극화 현상은 향후 1~2년 간은 지속될 것“으로 전망했다.

도내 부동산 전문가는 “전북의 입주 전망 악화는 단순한 경기 문제를 넘어, 어디에 얼마나 공급해야 하는지에 대한 판단이 빗나간 결과”라며 “공급이 쏠린 지역에서는 입주가 막히고, 수요가 있는 곳에는 물량이 없는 불균형이 전북 주택시장의 새로운 부담으로 떠오르고 있다”고 분석했다.

이종호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지