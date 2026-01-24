“승객이 내리지 않아요”…부안경찰, 쇼크 환자 신속 구조

서림지구대 강동우 순경, 신속한 응급조치로 환자 병원 이송 생명 구해

부안경찰서 서림지구대 강도우 순경/부안경찰서

부안경찰서(서장 이영휴) 소속 경찰관이 최근 신속한 대응으로 시민의 생명을 구해 훈훈한 미담의 주인공이 됐다.

서림지구대는 “시외버스 승객이 내리지 않고 있는데 술에 취했는지, 장애가 있는지 모르겠다”는 112신고를 접수받고 현장에 출동했다. 현장에 도착한 강도우 순경은 버스 내부로 진입하면서 승객이 쇼크로 인한 극심한 호흡장애 상태에 빠진 것을 직감했다.

강 순경은 즉시 승객의 좌석을 최대한 뒤로 젖혀 기도를 확보하는 응급조치를 실시했다. 동시에 112상황실에 무전으로 긴급상황을 전파해 119구급대가 신속히 출동할 수 있도록 했다. 이후 119구급대가 도착해 현장 응급처치를 한 뒤 환자를 원광대병원으로 후송했고, 다행히 생명을 구할 수 있었다.

이번 구조 사례는 경찰과 소방 등 유관기관의 유기적인 협력이 이루어낸 결과라는 평가를 받고 있다.

서림지구대장 이정열 경감은 “우리 경찰은 언제나 주민이 원하는 곳에 가장 먼저 달려가 최선을 다할 것”이라며 “앞으로도 유관기관과의 업무협력체계를 더욱 공고히 하여 민생치안에 힘쓰겠다”고 말했다.

부안=김동수 기자

