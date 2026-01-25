소비심리 돌아오나···1월 소비자심리 소폭 상승

Trend news
신년 전북지역 소비자심리지수가 소폭 상승한 것으로 나타났다.
25일 한국은행 전북본부가 발표한 2026년 1월 전북지역 소비자동향조사 결과에 따르면 이번달 중 도내 소비자심리지수는 112P로 전월 110.3P보다 1.7P 상승했다.
주요 지수를 살펴보면, 향후경기전망은 지난달 105P와 동일했다. 현재생활형편(94→95P)과 가계수입전망(100→103P), 소비지출전망(112→113P), 현재경기판단(94→96P)은 각각 1~3포인트 가량 상승했다. 반면 생활형편전망은 전월 100P에서 99P로 하락했다.
여타지수에서는 취업기회전망(96P)과 임금수준전망(123P)은 전월과 동일했으며, 금리수준전망(98→100P)로 상승했다. 반면 가계저축전망(98→96P), 가계부채전망(100→99P), 주택가격전망(126→125P)로 하락했다.
지출항목별로는 의류비, 의료·보건비, 교통·통신비, 주거비가 전월과 동일했으며, 내구재, 외식비, 여행비, 교육비, 교양·오락·문화비는 전월 대비 상승했다.
도내 한 경제계 전문가는 “지표는 상승했지만 가계부채와 주택가격 전망이 함께 낮아진 점을 보면 소비 회복이 본격화됐다고 보긴 어렵다”며 “신년 기대감이 일부 반영된 결과로 보이지만, 금리와 가계부채 부담이 완화되지 않으면 소비 회복은 제한적일 수 있다"고 평가했다.
김경수 기자
