전주시, 보훈수당 2만 원 인상…참전유공자 월 14만 원

전주시

전주시가 올해부터 보훈수당을 월 2만 원씩 인상한다.

전주시는 26일 국가를 위해 헌신한 보훈대상자의 명예를 높이고 예우를 강화하기 위해 올해 보훈수당 시비 지급액을 기존 8만 원에서 10만 원으로 인상한다고 밝혔다.

보훈수당 인상에 따라 참전유공자는 월 14만 원(도비 지급액 4만 원 포함), 그 외 보훈대상자는 월 12만 원(도비 지급액 2만 원 포함)을 받게 된다. 지원공상군경, 지원순직군경 등 보훈보상대상자 또한 월 6만 원(도비 지급액 2만 원 포함)을 수령하게 된다.

전주시는 이러한 내용은 담은 ‘전주시 보훈수당 지원조례’ 개정안을 전주시의회 의결 등을 거쳐 오는 4월 공포할 예정이다. 다만 보훈수당 인상분은 이달부터 소급 적용해 지급한다.

전주시 김현옥 복지환경국장은 “보훈대상자들의 희생과 공헌이 오늘의 전주를 만들었다”며 “앞으로도 보훈대상자들에 대한 존경과 감사의 마음이 실질적인 예우로 이어질 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지