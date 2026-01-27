장수군, 연말연시 나눔의 온기

(유)번암조경 김태곤·김은익 부자가 성금을 기탁하고 있다. /사진제공=장수군

연말연시를 맞아 장수군 지역 곳곳에서 성금을 기탁하며 공동체의 온기를 전하고 있다.

장수농공단지에 위치한 (유)번암조경(대표 김지영)은 지난 27일 군청을 방문해 이웃돕기 성금 500만 원을 기탁했다.

향토 기업인 번암조경은 평소에도 사회적 책임을 중요하게 여기며 꾸준한 나눔 활동을 이어오고 있다. 이번 성금은 경기 침체와 물가 상승으로 어려움을 겪는 취약계층에게 실질적인 도움을 전하고자 마련됐다.

김은익 이사는 “지역사회와 함께 성장해 온 기업으로서 어려운 이웃과 마음을 나누는 것이 당연하다고 생각한다”며 “작은 정성이지만 힘든 시기를 버티는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.

장수군 한국새농민회 성금 기탁 /사진제공=장수군

같은 날 (사)한국새농민회 장수군지회(회장 한동근)도 성금 200만 원을 기탁하며 나눔 릴레이에 동참했다.

한국새농민회는 농협중앙회가 농업 발전과 과학영농 실천에 기여한 농업인 부부에게 수여하는 ‘새농민상’ 수상자 단체로 선진 영농기술 보급과 귀농·귀촌 영농지도, 청년농업인 육성 등 지역농업 발전을 위한 활동을 이어오고 있다.

제12기 장계면 주민자치위원회 이웃돕기 성금 /사진제공=장계면

또한 장계면 주민자치위원회(위원장 이태진)도 장계면 행정복지센터에 이웃돕기 성금 100만 원을 기탁했다.

성금은 제12기 주민자치위원들이 십시일반 모은 것으로 고물가와 경기 침체로 어려움을 겪는 취약계층과 복지사각지대 가구 지원을 위해 힘을 보탰다.

이태진 위원장은 “작은 정성이지만 이웃들이 따뜻한 겨울을 보내는 데 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 주민들과 소통하며 온정이 살아 있는 장계를 만들어 가겠다”고 말했다.

기탁된 성금은 사회복지공동모금회를 통해 겨울철 복지사각지대에 놓인 저소득 가구에 전달될 예정이다.

최훈식 군수는 “기업과 단체, 주민들이 자발적으로 참여하는 나눔 릴레이가 지역사회에 큰 힘이 되고 있다”며 “기탁된 성금이 꼭 필요한 이웃들에게 투명하고 공정하게 전달되도록 하겠다”고 밝혔다.

장수=이재진 기자

