전주 하계올림픽·패럴림픽 유치 기원 장애인체육인 ‘한뜻’

최철순·김아랑·서승재 홍보대사 위촉식 열려 전북 장애인체육인 1000여 명 참여 ‘용기·결단·포용’ 패럴림픽 가치로 유치 염원 퍼포먼스

26일 전주 화산체육관에서 열린 전주하계올림픽·패럴림픽 홍보대사·홍보서포터즈 위촉식에 김관영 도지사, 문승우 도의장, 우범기 전주시장과 홍보대사로 위촉된 김아랑 선수 전 쇼트트랙 국가대표, 서승재 선수 배드민턴 국가대표, 최철순 선수 전 전북현대 축구선수 등 참석자들이 올림픽 유치 기원 퍼포먼스를 하고 있다. /전북도

“온 국민이 하나 돼 모두가 동참하는 올림픽·패럴림픽 유치 홍보 활동으로 반드시 꿈을 이룹시다.”

전북특별자치도는 26일 전주화산체육관에서 김관영 전북자치도지사를 비롯해 이원택 국회의원, 문승우 전북특별자치도의회 의장, 우범기 전주시장 등 1000여 명이 참석한 가운데 전주 하계올림픽·패럴림픽 홍보대사 및 홍보서포터즈 위촉식을 개최했다.

이날 행사는 장애와 비장애를 넘어 모두가 함께하는 올림픽·패럴림픽 정신을 확산하고, 전주 유치에 대한 공감대를 넓히기 위해 마련됐다.

이번 행사에서는 전북 장애인체육회 회원들도 대거 참석해 전주 올림픽 유치에 대한 지지와 응원을 보냈다.

특히 전북 장애인체육회를 대표한 19명이 홍보서포터즈로 위촉돼 장애인체육인이 직접 전주 올림픽 유치 홍보에 나서게 되면서 의미를 더했다.

이와 함께 전북 장애인체육 홍보대사로 최철순 전 전북현대 축구선수가 위촉됐으며 올림픽 홍보대사로는 김아랑 전 쇼트트랙 국가대표, 서승재 배드민턴 국가대표 선수가 위촉돼 전주 유치 홍보에 힘을 보태게 됐다.

이번에 참석자들은 ‘전주 하계올림픽·패럴림픽 유치 기원 퍼포먼스’를 통해 패럴림픽의 핵심 가치인 ‘용기, 결단, 포용’을 되새기며 유치 성공을 한마음 한뜻으로 기원했다.

도는 전주 하계올림픽 유치에 나선 가운데 전북지역 내 대규모로 경제적인 파급효과를 동반한 지역 성장 프로젝트란 점을 유치 당위성으로 내세우고 공식적인 유치를 위한 행정 절차에 돌입한 상황이다.

이는 단기적인 이벤트에 그쳤던 다른 대회들과 달리 올림픽이 스포츠산업과 관광, 문화콘텐츠, 첨단기술 산업으로 지역에서 확장되는 성장 동력이 될 것이란 점을 강조한 것이다.

김 지사는 “전북 장애인체육인이 전주 하계올림픽·패럴림픽 유치의 주체로 참여한 의미 있는 자리였다”며 “앞으로도 장애인 체육을 기반으로 한 국민 참여형 홍보활동을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

김영호 기자

