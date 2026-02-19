퇴근 중 교통사고 목격한 소방관⋯침착한 대처로 시민 구조

김태연 소방사

퇴근 중 교통사고 현장을 목격한 소방관이 침착한 응급처치를 통해 부상당한 시민을 구조한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

19일 전주덕진소방서에 따르면 지난 12일 오전 9시 20분께 전주시 완산구 경원동의 한 도로에서 교통사고가 발생했다.

퇴근 후 해당 도로 인근을 지나던 팔복 119안전센터 소속 김태연 소방사는 이를 목격하고 즉시 차를 돌려 사고 현장으로 향했다.

현장에 도착한 김 소방사는 환자의 의식과 호흡, 맥박 등을 파악하고 구급대가 도착하기 전까지 침착하게 응급처치를 진행했다.

구급대가 현장에 도착한 후에도 그는 처치를 지원하며 사고 수습이 잘 이뤄지도록 도왔다.

김 소방사는 “눈앞에서 도움이 필요한 상황을 그냥 지나칠 수 없었다”며 “소방관으로서 당연히 해야 할 일을 했을 뿐이고, 환자가 무사히 인계돼 다행”이라고 말했다.

김태연 소방사는 지난 2024년 1월 25일에 소방관으로 임용돼 전주덕진소방서 소속 구급대원으로 근무 중이다.

김문경 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지