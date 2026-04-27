전북일보 리더스아카데미 13기 원우회 집행부 구성 완료…회장에 문성호

수석부회장 (유)서해소방 김갑배…11개 위원회에 22명 위원 활동

전북일보 리더스아카데미 13기 1대 문성호 원우회장

전북일보 리더스아카데미 13기 원우회 집행부가 구성됐다.

리더스아카데미 13기 원우회는 회장과 수석부회장을 비롯해 11개 위원회에 22명의 위원을 구성했다.

13기 1대 회장으로 김치 등 발효식품 생산업체인 ‘나라찬’ 문성호 대표가 추대됐고, 수석부회장으로는 (유)서해소방 김갑배 대표가 선임됐다.

문성호 원우회장은 “원우회 집행부과 더불어 화합하고 전진하는 13기 원우회로 만들어 가겠다”며 “다양한 행사 등 소통으로 원우들이 모두 함께 할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

전북일보 리더스아카데미 13기 원우회 집행부는 다음과 같다.

△원우회장= 문성호 나라찬 대표

△수석부회장= 김갑배 (유)서해소방 대표

△고문= 이형구 전북지방법무사회 회장

△부회장= 김정희 (유)고창레미콘 대표, 김종화 세무법인 다움 세무사, 유경희 ㈜KB산업개발 대표, 윤기선 ㈜시샘 대표이사, 이상순 전북여성단체협의회 회장, 오철환 고창군체육회 회장, 장우정 (유)한빛건설 전무, 최동환 일진건설 대표, 이진일 우진산업사 대표, 박경길 미래이엔지(주) 대표

△감사= 국승철 전주완산구청장, 최성민 변호사

△사무총장= 탁영균 바른종합건설 대표

△사무국장= 유동희 전주대건신협 본점장

△재무총장= 백승아 맑은생어린이집 원장

△재무국장= 박용현 ㈜제이앤와이 대표

△경기이사= 김재현 (유)세움이엔지 이사

△여성이사= 마안숙 교보생명 이사

△상조이사= 이수아 칸리치서포트 이사

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