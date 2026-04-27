전북일보 리더스아카데미 13기 원우회 집행부 구성 완료…회장에 문성호

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수석부회장 (유)서해소방 김갑배…11개 위원회에 22명 위원 활동
전북일보 리더스아카데미 13기 원우회 집행부가 구성됐다.
리더스아카데미 13기 원우회는 회장과 수석부회장을 비롯해 11개 위원회에 22명의 위원을 구성했다.
13기 1대 회장으로 김치 등 발효식품 생산업체인 ‘나라찬’ 문성호 대표가 추대됐고, 수석부회장으로는 (유)서해소방 김갑배 대표가 선임됐다.
문성호 원우회장은 “원우회 집행부과 더불어 화합하고 전진하는 13기 원우회로 만들어 가겠다”며 “다양한 행사 등 소통으로 원우들이 모두 함께 할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
전북일보 리더스아카데미 13기 원우회 집행부는 다음과 같다.
△원우회장= 문성호 나라찬 대표
△수석부회장= 김갑배 (유)서해소방 대표
△고문= 이형구 전북지방법무사회 회장
△부회장= 김정희 (유)고창레미콘 대표, 김종화 세무법인 다움 세무사, 유경희 ㈜KB산업개발 대표, 윤기선 ㈜시샘 대표이사, 이상순 전북여성단체협의회 회장, 오철환 고창군체육회 회장, 장우정 (유)한빛건설 전무, 최동환 일진건설 대표, 이진일 우진산업사 대표, 박경길 미래이엔지(주) 대표
△감사= 국승철 전주완산구청장, 최성민 변호사
△사무총장= 탁영균 바른종합건설 대표
△사무국장= 유동희 전주대건신협 본점장
△재무총장= 백승아 맑은생어린이집 원장
△재무국장= 박용현 ㈜제이앤와이 대표
△경기이사= 김재현 (유)세움이엔지 이사
△여성이사= 마안숙 교보생명 이사
△상조이사= 이수아 칸리치서포트 이사
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