[동학농민혁명 세계기록유산 미등재 기록물] 1894년의 진실을 복원하는 제3의 증언, ‘동학문서(東學文書)’

△130여 년 전 진실 품은 뮈텔 주교의 유산

1894년 동학농민혁명은 한국 근대사의 물줄기를 바꾼 거대한 사건이었다. 그로부터 130여 년이 흐른 지금, 우리는 당시의 현장을 가장 입체적으로 증언하는 한 이방인의 기록과 마주한다. 바로 파리외방전교회 선교사이자 조선교구 제8대 교구장을 지낸 구스타프 뮈텔(Gustave Mutel, 한국명 민덕효(閔德孝)) 주교가 남긴 ‘뮈텔 문서(Mutel 文書)’이다. 1854년 프랑스에서 태어나 1880년 조선에 잠입한 이래 1933년 사망하기까지 그는 한국 천주교사의 산증인으로 살았다. 특히 1890년 교구장 취임 이후 그가 갈무리한 13,451건의 방대한 문서는 당대의 정치, 사회, 종교상을 투영하는 거대한 기록의 보고이다. 작고하신 이이화 선생님(전 동학농민혁명기념재단 이사장)을 비롯한 여러 연구자가 동학농민혁명 관련 사료를 총망라하여 『동학농민전쟁사료총서』 30권을 1996년에 발간하였는데, 이때 뮈텔 문서 중에서 동학농민혁명 관련 내용을 추출하여 이를 ‘동학문서(東學文書)’라고 명명하였다. 이 문서는 관찰자의 시각에서 동학농민혁명의 전개를 묘사한 1차 사료로서 독보적인 가치를 지니고 있다.

△전국 사제들이 구축한 ‘거미줄 정보망’

『동학문서』가 갖는 가장 큰 특징은 정보의 ‘현장성’과 ‘광범위함’에 있다. 뮈텔 주교는 서울에 머물면서도 전라도 무장, 영광, 정읍 등 혁명의 발원지에 파견된 사제들과 긴밀한 서신을 주고받았다. 당시 천주교는 포교의 안전과 교도 보호를 위해 동학농민군의 동태를 파악하는 데 사활을 걸었으며, 이 과정에서 수집된 정보들은 단순한 소문을 넘어선 실시간 현장 보고서였다. 전주 전동성당의 보두네 신부나 전라 서남부의 베르모렐 신부 등은 동학농민군의 진격과 후퇴를 바로 곁에서 목격하며 주교에게 서신을 보냈다. 뮈텔 주교는 이 생생한 리포트를 날짜별로 정리하고 자신의 분석을 덧붙였다. 특히 프랑스 공사관과의 외교적 채널을 통해 입수한 대원군 관련 밀서나 조정의 대응책 등은 이 기록물이 사적인 일기를 넘어 당대 최고위급 정보가 집결된 ‘기록의 허브’였음을 보여준다.

동학도 개국 음모 건

△1893년의 예언과 저항의 불씨

수록된 『동학문서』는 동학농민혁명이 폭발하기 일 년 전인 1893년부터 이미 심상치 않은 조짐을 포착하고 있다. <동학도 개국 음모 건(東學徒開國陰謀件)>(1893-51)은 무장, 영광, 정읍의 오태원 등 지도부가 계룡산에 도읍을 정하고 새 나라를 꿈꿨다는 충격적인 내용을 담고 있다. 이는 동학이 단순한 민란을 넘어 정권 교체라는 정치적 목표를 가졌음을 시사하며, 특히 선운사 석불 비결 탈취 사건과의 연관성은 농민군의 종교적·정치적 배경을 이해하는 결정적 단초가 된다. 또한 <동학 벽보(東學 壁報)>(1893-54)와 <동학도 기독교 배격 벽보(東學徒基督敎排擊壁報)>(1893-57)는 당시 동학농민군이 가졌던 강렬한 ‘척양척왜’ 의식을 보여준다. 선교사 존스(Jones)의 집 등에 게시된 벽보에서 엿보이는 서양인에 대한 노골적인 적대감은 동학의 민족주의적 성격이 서구 문명과 어떻게 충돌했는지를 적나라하게 드러낸다. <용담대아 통고(龍潭大衙 通告)>(1893-58) 역시 척양척왜를 주장하며 전라감사에게 보낸 통고문으로, 혁명 전야의 긴장감을 생생하게 전하고 있다.

흥선대원군 효유 동학도문

△정치적 역학 관계와 권력의 내면

동학농민혁명이 본격화된 1894년의 기록은 더욱 정교해진다. 문서의 백미인 <흥선대원군 효유 동학도문(興宣大院君 曉諭東學徒文)>(1894-304)은 프랑스 공사 르페브르의 권고로 대원군이 동학도에게 보낸 효유문과 이에 화답한 호서 지역 18개 구역 접주들의 답서를 담고 있다. 이는 대원군과 동학농민군 사이의 은밀한 협력과 긴장 관계를 증명하는 핵심 사료로, 조정 내 권력 투쟁이 동학이라는 거대한 파도와 어떻게 얽혀 있었는지를 선명하게 보여준다. 또한 <의병 의금 소모 밀유(義兵義金召募密諭)>(1894-303, 305)는 일본군의 범궐 이후 이건영을 소모사로 임명하여 일본군을 축출하려 했던 조정의 비밀스러운 움직임을 포착하고 있다. 이러한 기록들은 동학농민혁명이 단순한 아래로부터의 봉기일 뿐만 아니라, 당시 중앙 정치권력의 변동과 밀접하게 반응하던 복합적인 사건이었음을 증명한다.

순영문 효유문

무장현 동학 포고문

△‘집강소’ 체제의 실상과 새로운 질서의 모색

문서 중 <순영문 효유문(巡營門曉諭文)>(1894-314)과 <윤 신부 서간 초(尹神父書柬草)>(1894-327)는 동학농민혁명 이후의 지방 행정 변화를 생생히 전하고 있다. 전라감사 김학진이 농민군에게 ‘집강(執綱)’ 설치를 약속하며 민폐 교정을 다짐하는 장면은 민관 협치의 초기 모델로서 집강소가 가졌던 행정적 위상을 뒷받침한다. 특히 천주교 사제와 관찰사 사이의 문답에서 “동학군이 집강 설치 후 오히려 작폐를 금하고 있다”는 기록은 매우 흥미롭다. 이는 당시 동학농민군이 단순한 파괴자가 아닌, 지역 질서의 유지자이자 행정의 파트너로서 기능했음을 제3자의 기록을 통해 재확인시켜 주는 대목이다. 또한 <무장현 동학 포고문(茂長縣東學布告文)>(1894-321)은 보국안민(輔國安民)의 의지를 천명하며 탐관오리를 규탄하는 농민군의 목소리를 원형 그대로 보존하고 있다.

△외세의 개입과 국제 정세의 파고

『동학문서』는 한반도 내부의 갈등에 그치지 않고, 이를 둘러싼 국제 정세의 움직임을 예리하게 기록했다. <외병 진주 상황 건(外兵進駐狀況件)>(1894-312)과 <일본군 진주 상황 보고(日本軍進駐狀况報告)>(1894-320)는 청국군과 일본군, 심지어 영국군과 러시아 함대의 동향까지 세밀하게 추적하고 있다. 특히 <남중 소란 후 각국 병선 출입록(南중騷亂後 各國兵船出入錄)>(1894-326)은 제물포를 출입한 각국 군함의 이름과 목적지를 도표화하여 기록함으로써, 동학농민혁명이 동북아시아의 세력 균형을 뒤흔든 국제적 사건이었음을 입증한다. 이러한 외부자의 기록은 당시 조선 정부가 처했던 외교적 고립과 위기 상황을 입체적으로 복원할 수 있게 해준다.

△제3자의 시선이 완성하는 역사의 모자이크

『동학문서』의 진정한 가치는 ‘객관적 거리두기’에 있다. 관(官)의 기록은 농민군을 ‘비도(匪徒)’로 매도하기 일쑤였고, 농민군의 기록은 스스로의 정당성을 강조하는 주관성을 띠기 마련이다. 반면 프랑스 신부들의 시각은 그들만의 종교적 관점이 개입되어 있음에도 불구하고, 관과 민 어느 쪽에도 속하지 않은 경계인으로서 목격한 사실을 가감 없이 전하는 징검다리 역할을 한다. 또한 이 자료들은 날씨와 물가, 유언비어의 유포 과정까지 세밀하게 기록되어 있어 미시사(Micro-history) 연구의 보물창고이기도 하다. 뮈텔 문서에서 선별된 이 26종의 사료는 1894년이라는 거대한 역사의 모자이크를 완성하는 가장 세밀하고 날카로운 조각이다.

△기록이 지켜낸 역사의 무게

역사는 기록하는 자의 것이며, 진실은 다양한 관점이 모일 때 비로소 선명해진다. 뮈텔 주교가 수집 정리하고 연구자들이 선별한 『동학문서』는 이제 우리 민족의 자부심인 동학농민혁명의 진실을 보여주는 명백한 증거이다. 유네스코 세계기록유산으로 등재된 기록물들과 상호 보완하며, 이 문서들은 130여 년 전 이 땅에서 자유와 평등을 외쳤던 함성을 더욱 생생하게 되살려내고 있다. 박제된 유물이 아닌, 오늘의 우리를 비추는 거울로서 『동학문서』를 새롭게 조명해야 한다. 기록이 지켜낸 역사의 무게만큼, 우리는 1894년의 그들을 더 깊이 이해하고 기억해야 할 것이다.

이병규(동학농민혁명기념재단 연구조사부장)

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