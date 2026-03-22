[사설] 전주문화재단 20년, 정체성·역할 재정립을

전주문화재단이 올해 설립 20주년을 맞았다. 재단은 지난 2006년 출범하면서 ‘문화예술로 일상이 풍요로운 미래 문화도시 전주’를 비전으로 내세우며, 전통과 현대를 아우르는 문화예술 통합 플랫폼 역할을 하겠다고 했다.

20년이 흐른 지금 재단이 그 역할과 비전을 제대로 실현하고 있는지 냉정하게 돌아봐야 한다. 게다가 지난해에는 (재)한국전통문화전당과의 통합을 통해 조직 규모까지 키웠다. 한국전통문화전당이 전주문화재단 산하의 하나의 공간이자 기능으로 편입된 것이다. 외형이 확대된 만큼 그에 걸맞은 기능과 방향성이 충분히 정립됐는지 점검해야 한다. 단순한 사업 수행기관을 넘어 지역 문화정책을 설계하는 주체로의 역할 전환이 필요하다는 게 지역 문화예술인들의 지적이다. 문화정책의 패러다임은 빠르게 변화하고 있고, 지역 문화기관에 요구되는 역할 역시 단순 지원을 넘어 도시 경쟁력 창출로까지 확대되고 있다.

전주는 대한민국을 대표하는 전통문화도시다. 한옥마을을 중심으로 한 도시 정체성은 단순한 관광자원이 아니라 오랜 기간 축적된 생활문화이자 도시의 자산이다. 이 같은 기반 위에서 전주문화재단이 수행해야 할 역할은 분명하다. 전통문화 보존과 계승, 그리고 이를 현대적으로 재해석하는데 중심적인 역할을 해야 한다. 그 핵심에 ‘전주한지’가 있다. 전주한지는 단순한 공예품이 아니라 전주의 역사와 기술, 장인정신이 집약된 상징이다. 하지만 산업화와 생활양식 변화 속에서 전통 한지의 입지는 점점 좁아지고 있다. 전주문화재단이 이 문제를 외면한다면 ‘전통문화 도시’라는 정체성은 구호에 그칠 수밖에 없다. 한지 장인 양성,생산시스템 구축, 판로 확대, 콘텐츠화 등 보다 체계적인 계승 전략이 요구된다.

전주문화재단 20주년은 단순한 기념의 시간이 아니라 ‘재설계의 시간’이어야 한다. 조직의 정체성을 분명히 하고 기능을 재편하는 일은 더 이상 미룰 수 없는 과제다. ‘전주다움’이 무엇인지, 그리고 그것을 어떻게 다음 세대로 이어갈 것인지에 대한 답을 찾아 실행해야 할 때다. 외형 확장이 아닌 내실 강화, 그리고 명확한 방향 설정이 필요하다. 전통문화의 계승과 확산, 그리고 이를 통한 도시 경쟁력 강화라는 본연의 역할을 다시 세워야 한다.

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