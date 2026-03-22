[오목대] 단체장 경선이 중요한 이유

민주당 경선 일정에 따라 각 언론사별로 앞다퉈 실시한 여론조사가 발표되면서 경선열기가 뜨거워졌다. 전북은 이번 선거때도 조국혁신당이 있지만 정서상 민주당 지지도가 높아 압승이 예상된다. 아직 조국 대표의 국회 재보선 출마지역이 정해지지 않은 탓도 있지만 여론조사 결과 민주당 후보에 비해 전반적으로 뒤처진 것으로 나타났다. 전주 익산시장의 경쟁구도가 치열한 가운데 신인가점 관계로 남원시장 경선판이 뜨거운 감자가 되었다.

민주당 지사 경선전은 당초 예상을 깨고 재선의 이원택 의원이 정청래 대표의 암묵적인 지지를 받는 것으로 알려지면서 3선의 안호영 의원을 제치고 2위 자리를 차지했으나 시간이 지나면서 그가 주장했던 김 지사의 컷오프설이 먹혀들지 않아 지지자들 상당수가 이탈해 갔다. 특히 그가 주장했던 김 지사의 계엄협조설이 중앙당 공심위에서 조차 문제가 없는 것으로 밝혀져 김 지사가 컷오프 되지 않고 결국 3자 경선을 치르도록 했기 때문에 역풍이 불고 있다. 여기에 간헐적으로 완주 전주 통합에 압박을 가하려고 전주 김제 통합설이 흘러나왔지만 이 의원이 김제시민의 공론화 과정을 제대로 거치지 않은 채 일방적으로 시의회와 일부 시민단체를 내세워 뒷전에서 통합작업을 조종하는 바람에 역풍을 맞았다.

전주시민들은 그렇게 이 의원이 통합하고 싶었으면 새만금 개발 시대를 맞아 군산 부안 김제를 하나로 묶는 새만금특별시 건설에 더 관심을 가졌어야 했다면서 정치공학적으로 전주 김제를 묶는 것은 반대한다고 힐난했다. 도민들 가운데는 지사 경선을 앞두고 이 의원이 정책과 공약 대결보다는 김 지사한테 정치적으로 타격을 주려고 시종일관 내란 프레임으로 씌워 놓고 선거운동한 것은 패착이라면서 공직자들까지도 금도를 넘은 이 의원의 주장에 등 돌리고 있다.

단체장 경선을 앞두고 김제시장 고창 무주 진안 순창군수 등 현직들이 크게 앞선 것은 열심히 시군정을 챙겼다는 사실이다. 이들은 임기 동안 일희일비 않고 지역발전을 위해 총력을 경주한 것은 물론 관광객을 생활인구로 끌어들여 지역경제 활성화에 기여했다는 평이다. 인구 5만인 고창군은 지역경제활성화를 꾀하기 위해 관광객 유입에 최선을 다한 결과, 지난해 5월 생활인구가 42만으로 집계되었다. 이는 전년 동기에 비해 7만이 늘어난 것으로 고창군 음식점과 장어양식장 그리고 농가들에까지 경제적 효과를 안겨줬다.

눈여겨볼 남원시장 경선은 최경식 현 시장이 남원관광단지 내의 모노레일 사건으로 대법원 상고심에서 패소 판결을 받아 대주단에 505억을 물어줘야 하기 때문에 결국 불출마를 선언했다. 이 때문에 이정린 도의원, 양충모 전 새만금개발청장, 김영태 시의장 등이 경합하지만 최 시장 불출마로 인물론이 부각되면서 경선 때 가점 받을 양 전 청장의 지지세가 상승세를 나타냈다. 남원시민들은 전 현직 시장이 시정을 잘못 이끌어 이 같은 결과를 초래했다면서 재정이 빈약한 남원시가 이렇게 된 데는 시의회의 책임도 크니까 누가 더 역량있는 인물인가를 잘 파악해야 한다고 입을 모았다.

백성일 주필 부사장

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