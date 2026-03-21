'이동준 결승골' 전북, 대전에 첫 패배 안기고 '2연승 신바람'

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프로축구 K리그1 '디펜딩 챔피언' 전북 현대가 지난해 2위 대전하나시티즌에 시즌 첫 패배를 떠안기며 기분 좋은 2연승 행진을 펼쳤다.

전북은 21일 대전월드컵경기장에서 열린 대전과 하나은행 K리그1 2026 5라운드 원정에서 전반 추가시간 터진 이동준의 득점을 끝까지 지켜내며 1-0으로 이겼다.

지난 4라운드에서 개막 4경기 만에 첫 승리를 따냈던 전북은 대전을 꺾고 첫 연승을 맛보며 승점 8(2승 2무 1패)을 쌓아 1경기를 덜 치른 울산 HD와 FC서울(이상 승점 9)에 이어 5위에서 3위로 뛰어올랐다.

반면 개막 3경기 연속 무승부 뒤 4라운드에서 첫 승전고를 울렸던 대전은 시즌 첫 패배의 아쉬움 속에 4위로 한 계단 내려섰다.

나란히 2연승이 절실한 상황에서 전북과 대전은 경기 초반부터 신중하게 중원 싸움을 펼쳤다.

전북은 전반 15분 김승섭의 기습적인 오른발 중거리포가 몸을 날린 대전 골키퍼 이창근의 선방에 막힌 게 아쉬웠다.

대전도 전반 20분 문전 혼전 상황에서 김봉수가 시도한 헤더가 골대로 굴러 들어가는 순간 골키퍼 송범근이 골라인 직전 볼을 퍼내며 득점에 이르지 못했다.

기세가 오른 대전은 전반 21분 코너킥 직후 주민규가 페널티지역 오른쪽에서 때린 왼발 슈팅이 전북 수비수 김영빈의 손에 맞고 굴절되면서 득점으로 이어지지 않았다.

애초 핸드볼 파울을 지적하지 않은 주심은 비디오판독(VAR) 심판과 소통한 뒤 온 필드 리뷰에 나섰고, 여러 차례 느린 화면을 돌려본 결과 김영빈의 고의성이 없었다며 원심을 유지했다.

위기를 넘긴 전북은 전반 32분 상대 진영에서 압박으로 볼을 빼앗은 김진규의 오른발 중거리 슈팅이 크로스바를 넘으며 득점으로 이어지지 않았다.

공세 수준을 높인 전북은 마침내 전반 추가시간 골맛을 봤고, 주인공은 이동준이었다.

이동준은 전반 추가시간 3분 후방에서 투입된 롱패스를 모따가 머리로 떨어뜨리지 곧바로 볼을 이어받아 골지역 오른쪽까지 파고든 뒤 오른발 슈팅으로 대전의 골그물을 흔들었다.

개막전에서 부천FC를 상대로 멀티골을 터트렸던 이동준은 4경기째 만에 득점포를 재가동하며 시즌 3호골 기록했다.

전반을 1-0으로 마친 전북은 후반 8분 오른쪽 코너킥 상황에서 오베르단의 헤더 시도가 대전 골키퍼의 선방에 막히며 결정적 추가골 기회를 날렸다.

대전과 전북은 후반 17분 교체 카드로 분위기 반전에 나섰다.

대전은 엄원상과 마사를 투입했고, 전북은 이승우와 티아고를 넣으며 두 팀 모두 공격 강화를 선택했다.

전북 이승우는 전반 30분 페널티지역 왼쪽에서 이동준과 일대일 패스를 주고받고 오른발 슈팅을 때렸지만 미끄러지며 위력이 떨어진 게 아쉬웠다.

전북은 대전의 동점골 도전을 막아내고 1골 차 승리를 따내 2연승의 기쁨을 만했다.

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