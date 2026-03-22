‘5500억 민간투자’ 공약 공방…이정린 “실체 의문” vs 양충모 “왜곡 주장”

“신생 업체·인맥 의혹”…이정린 선대위, 공약 신뢰성 정조준 투자 구조·자금 출처 공방…“검증 불가” vs “협의 진행 중” 양측 정면충돌…“투명 공개하라”, “적절한 시점 밝힐 것”

이정린 남원시장 예비후보. /전북일보 DB

이정린 남원시장 예비후보 선거대책위원회(이하 선대위)가 양충모 예비후보의 5500억 원 규모 민간투자 공약과 관련해 실체 공개를 요구하고 나섰다.

이 후보 선대위는 지난 21일 성명을 통해 “해당 공약 사업을 담당하는 업체가 신생 기업으로 확인된 데다, 사무공간과 인력 등 기본적인 운영 실체도 불분명하다”며 공약의 신뢰성에 의문을 제기했다.

이어 “해당 업체 대표가 양 후보 선거사무소 회계책임자와 연관된 것으로 알려지면서 공약이 특정 인맥 중심으로 설계된 것 아니냐는 의혹까지 제기된다”고 주장했다.

이 후보 선대위는 특히 투자 구조의 불투명성을 문제로 지적했다. “데이터센터와 AI 영상 스튜디오 등 대규모 사업을 추진한다고 하면서도 투자금 조달 방식과 참여 기업, 계약 구조 등에 대한 구체적인 설명이 없다”며 “사실상 검증이 불가능한 상태”라고 밝혔다.

또 “남원시 역시 관련 자료 부족으로 사업 타당성 검토에 어려움을 겪고 있는 것으로 안다”며 “이 같은 공약은 시민에게 또 다른 부담과 혼란을 줄 수 있다”고 덧붙였다.

이 후보 선대위는 양 후보 측에 △투자자와 자금 출처, 계약 구조 공개 △사업 총괄업체의 실체와 수행 능력 설명 △회계책임자와 사업 주체 간 이해충돌 여부 해명을 요구했다.

이 후보 선대위는 “공약은 시민과의 약속인 만큼 검증되지 않은 숫자와 불투명한 구조로 포장돼서는 안 된다”며 “시민을 기만하는 공약 정치가 반복되지 않도록 철저한 검증이 필요하다”고 강조했다.

양충모 남원시장 예비후보. /전북일보 DB

이에 대해 양충모 예비후보 측은 “5500억 원 규모 민간투자 공약과 관련해 일부에서 제기하는 ‘실체 불분명’ 주장은 사실과 다르다”며 “확인되지 않은 의혹 제기로 공약의 취지를 훼손하는 것은 바람직하지 않다”고 반박했다.

이어 “논란이 된 컨설팅 업체는 사업 전반을 총괄하는 주체가 아니라 지원하는 역할을 맡고 있을 뿐”이라며 “실질적인 투자 논의는 남원시와 다수의 투자 주체 간에 단계적으로 진행되고 있는 것으로 파악하고 있다”고 설명했다.

회계책임자와의 연관성 의혹에 대해서도 “사실과 전혀 다르다”며 “공약은 특정 인맥이나 이해관계에 따라 추진된 것이 아니라 사업성 검토와 투자 의향, 필요성을 기준으로 마련된 것”이라고 선을 그었다.

끝으로 “세부 투자 구조와 자금 조달 계획은 적절한 시점에 투명하게 공개하겠다”고 밝혔다.

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