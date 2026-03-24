새만금 ‘대형사업’, 완주·전주 ‘행정통합’, 동부권 ‘생활인프라’ 관심 많아

전북일보-JTV-전라일보 공동 여론조사, 지역별 민심 현안 달라 교육은 ‘취업 연계’ 등 진로·직업교육 여건 개선 요구 가장 높아 정책 우선순위 지역별 차별화… 정치권 맞춤형 공약 필요성 부각

오는 6월 3일 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 실시된 여론조사에서 전북도민들의 관심 현안이 지역별로 뚜렷하게 나뉘는 양상이다.

최근 전북일보와 전라일보, JTV전주방송이 공동으로 케이스탯리서치에 의뢰해 실시한 여론조사 결과에 따르면, 전북 서부와 중부, 동부 유권자들의 관심현안은 사뭇 달랐다.

먼저 군산·김제·부안 등 새만금권에서는 ‘새만금 조기개발’ 등 대형사업에 대한 관심이 집중됐다.

김제시는 새만금 인프라 구축(28%), 부안군은 RE100 국가산업단지 유치(21%), 군산시는 이차전지 및 신재생에너지 클러스터 안착(20%) 요구가 상대적으로 높았다.

완주·전주권에서는 ‘완주·전주 통합’이 이슈였다. 전주시에서는 통합 찬성 응답이 89%에 달해 압도적인 지지를 보였으나 완주군은 시 승격 추진(14%) 보다 행정통합 논의(12%)가 앞섰다.

‘완주·전주 통합’에 대한 찬반 논쟁이 여론에 반영된 흐름이다.

무주·진안·장수 등 동부권은 개발 이슈보다 정주 여건에 대한 관심이 상대적으로 높게 나타났다.

무주군은 지방소멸 대응 및 청년 정착 지원(38%), 진안군은 기본소득 시범사업 본격화(33%), 장수군은 인구 감소 대응 및 정주 여건 개선(26%) 등을 가장 많이 꼽았다.

이처럼 전북 현안은 새만금 개발, 행정통합, 동부권 생활 기반 확충 등 권역별로 다르게 정책의 요구 순위가 형성됐다.

지역의 한 경제계 인사는 “권역별로 요구되는 현안이 다르게 나타난 것은 지역 경제 구조와 생활 여건의 차이가 반영된 결과”라고 설명했다.

이에 따라 정치권에서 지역별 수요에 맞춘 공약 제시가 선거 전략이자 유권자의 표심을 잡을 전망이다.

교육 분야에서는 ‘차기 전북교육감이 우선 추진해야 할 정책’으로 응답자의 21%가 ‘진로·직업교육 강화’를 택하며 가장 높은 비율을 기록했다.

이는 단순한 학력 중심 교육에서 벗어나 취업과 연계된 실질적 교육을 요구하는 흐름이 반영된 결과다.

이어 ‘디지털·AI 기반 학습 확대’(15%), ‘교육시설 및 학교환경 개선’(14%), ‘교사 복지 및 근무여건 개선’(13%) 등이 고르게 나타나 교육 전반의 질 개선 요구도 동시에 확인됐다.

반면 ‘학력신장’(10%)이나 ‘학생 인권·학교 민주주의’(9%) 등은 상대적으로 후순위로 밀렸다.(여론조사와 관련 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조)

학력 중심 정책이나 학생 인권 등 전통적 의제는 상대적으로 우선순위가 낮게 나타난 건이다.

도내 한 교육계 관계자는 “진로·직업교육 요구가 높은 것은 지역에서 일자리를 찾고 정착하려는 요구와 맞닿아 있다”며 “교육 공약 역시 지역 산업과 연계해 설계되지 않으면 민심을 잡기가 어려울 수 있다”고 분석했다.

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