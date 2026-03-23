“가격 오를 수 있다고?” 귀한 몸 된 종량제봉투, 전주시도 주말새 판매 급증

최근 사회관계망서비스(SNS)서 종량제봉투 대란 우려 확산 전주도 ‘불안’⋯판매처 “주말 동안 동났다”, 공단 “2배 급증”

종량제봉투 대란에 대한 우려가 커지고 있는 15일 전주의 한 쓰레기장에 종량제봉투가 쌓여 있다./박현우 기자

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 여파가 국내 종량제봉투 시장까지 확산되고 있다. 다행히 전주는 아직 대란까지 갈 만큼 큰 움직임은 없지만, 주말 사이에 판매가 급증한 것으로 확인됐다.

종량제봉투의 원료는 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE) 또는 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)이다. 폴리에틸렌은 원유를 섭씨 75~150도로 가열해 분리한 나프타를 다시 열분해해 에틸렌을 중합하는 과정을 거쳐 생산된다.

결국 중동 사태 등 정세 불안으로 원유 가격이 요동치면 종량제봉투 또한 직격탄을 맞을 수밖에 없는 구조다.

최근 사회관계망서비스(SNS)를 통해 종량제봉투 대란에 대한 우려가 퍼지면서 전국 곳곳에서 사재기 움직임이 포착되고 있다. 전주 역시 시민들의 불안감이 커지면서 지난 주말(21~22일)에 종량제봉투 주문량이 눈에 띄게 늘어난 것으로 나타났다.

전주시 송천동에 있는 한 슈퍼마켓 관계자는 “보통 10~20리터는 2주, 50리터는 1주에 걸쳐 팔린다. 대개 월요일이면 50리터만 재고가 없어야 하는데, 반대로 지난 주말은 10~20리터가 싹 팔렸다"면서 “기존보다 1박스씩 추가 주문했다. 인근에 있는 마트도 다 팔렸다고 들었다”고 설명했다.

다른 슈퍼마켓도 “원래 안 그러는데, 지난 주말은 다 팔렸다”고 했다.

실제로 종량제봉투를 위탁 판매하는 전주시설관리공단에 따르면 현재 주문이 평소보다 2배 가까이 늘어난 것으로 확인됐다.

공단 관계자는 “평균적으로 월요일은 3000~4000만 원씩 판매된다. 오늘(23일)은 7000만 원 정도 주문이 들어왔다"면서 “계속 갈지 일시적일지는 지켜봐야 할 것 같다. 당장 (대란 등) 문제가 될 것 같지는 않다. 문제는 전쟁이 길어질 수도 있다는 것인데, (그 전에) 시와 협의해서 대책을 세워야 할 것 같다”고 말했다.

이러한 상황에 기후에너지환경부는 전국 종량제봉투 재고량을 조사하기 시작했다.

봉투 제조업체들이 원료가 한 달 치 수준에 불과하다고 밝힌 데 따른 대응이다. 지자체마다 기존 재고 보유량이 있어 당장 급한 문제는 아니지만, 언제까지 중동 사태가 이어질지 장담할 수 없어 미리 현황 파악에 나선 것이다.

전주시 역시 전북도를 통해 이같은 내용이 담긴 공문을 받은 것으로 알려졌다.

전주시 관계자는 “지난주 금요일에 전북도 통해서 종량제봉투 관련 대책 수립 등의 내용이 담긴 공문을 전달 받았다”면서 “현재 관련 자료 확인 중이다. 이를 토대로 대응책을 마련해 나갈 계획이다”고 전했다.

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