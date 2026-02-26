우리금융그룹도 ‘전북 투자’···금융권 전주 거점 확대 움직임

KB·신한 이어 우리금융까지…인력 재배치·대출 중심 지원, 실질 투자 검증 필요

금융기관들의 전북 투자 선언이 잇따르고 있다. KB금융과 신한금융에 이어 우리금융그룹까지 ‘전북BIZ프라임센터’ 신설과 인력 확대 계획을 발표하며 금융중심지 조성 기대감이 커지고 있다. 다만 잇따른 투자 발표에도 실제 이전 규모와 지역기여 효과를 둘러싼 검증 필요성은 여전히 제기되고 있다.

26일 우리금융그룹(회장 임종룡)은 전주시에 계열사 진출과 지역 인력 확충을 추진한다고 밝혔다.

먼저 우리금융은 자본시장 핵심 계열사인 우리자산운용 전주사무소를 개설하고 현지 인력을 채용해 국민연금공단과의 협업 및 지역 금융 네트워크를 강화한다는 방침이다. 또 우리은행은 도내 13개 영업망을 기반으로 기업금융 특화채널인 ‘전북BIZ프라임센터’를 신설한다. 해당 센터는 첨단전략산업 기업을 대상으로 투자·대출·경영컨설팅을 연계한 금융 서비스를 제공할 예정이다.

또 보험 계열사인 동양생명과 ABL생명은 전속 설계사 중심의 지역 인력 채용을 확대하고, 우리신용정보는 전주영업소를 신설해 지역 금융기관 대상 채권관리 서비스를 강화할 계획이다.

우리금융 관계자는 “국민연금공단 소재지 전주에 자본시장 거점을 구축하는 것은 금융 경쟁력을 강화하는 중요한 기회이다”며 “지역 금융 인프라 확충을 통해 균형발전과 지역 경제 활성화에 기여하겠다”고 밝혔다.

연이은 금융권 투자 발표는 지역 금융 생태계 확대 측면에서 긍정적으로 평가되지만, 선언에 그치지 않는 실질적인 이전과 고용 창출 등 효과로 이어져야 한다는 지적도 나온다.

금융권에 따르면 현재 전주 지역에는 우리은행 금융센터와 지점, 출장소 등을 포함해 약 200여 명의 인력이 이미 근무 중이다. 우리금융은 설계사 등을 포함해 약 100명 규모 인력 확충 계획을 밝힌 상태다. 이에 대해 지역 금융권에서는 신규 투자라기보다 기존 조직 확대 또는 인력 재배치 수준에 머물 가능성에 대한 분석도 제기된다. 아울러 우리금융이 2030년까지 약 1조6000억원 규모 자금을 지역 중소기업과 소상공인에 공급하겠다고 밝힌 계획 역시 직접 투자보다는 금융 지원 및 대출 확대 성격이 강하다는 평가가 나온다.

특히 우리금융의 이번 발표가 국민연금공단과의 협력 강화 흐름 속에서 추진된 만큼 향후 정책 환경 변화에 따라 투자 지속성이 영향을 받을 수 있다는 시각도 금융권에서 나온다. 실제 각 금융기관들이 김성주 국민연금 이사장과의 면담 이후 투자 계획을 잇따라 발표하면서, 제도적 기반보다는 개별 리더십에 의존하는 구조가 아니냐는 분석도 제기된다.

이에 따라 전북자치도와 국민연금공단 등이 금융기관들의 선언성 투자에 그치지 않도록 이전 규모와 역할을 명확히 하는 가이드라인 마련이 필요하다는 목소리가 커지고 있다.

김성주 국민연금공단 이사장은 이날 보도자료를 통해 “KB, 신한에 이어 우리금융까지 전주에 거점을 마련한 것은 전북이 자산운용 특화도시로 성장하고 있다는 신호”라며 “우리금융이 공단과 협력해 지역 금융 생태계 발전에 기여하길 기대한다”고 말했다.

