李 대통령 “공공기관 지방이전 효과 본격화”…전주, 글로벌 금융 거점으로 우뚝

24일 SNS 통해 전주 금융 클러스터 성과 강조….골드만삭스 등 유치에 환영

이재명 대통령이 지난 2월 27일 전북대에서 열린 타운홀 미팅에서 발언하고 있다. /청와대 제공

이재명 대통령이 세계적인 투자은행(IB) 골드만삭스를 비롯한 글로벌 금융기관의 잇단 전주 사무소 개설 소식에 환영의 뜻을 밝히며 공공기관 지방이전 정책의 실질적인 성과를 강조했다.

이 대통령은 24일 저녁 X(옛 트위터)에 한국경제의 ‘1600조 큰 손 있는 곳’ 속속 입성...전주에 무슨 일이?’ 기사를 링크하며 “공공기관 지방이전, 이제야 효과가 제대로 나는 듯 합니다”라는 메시지를 올렸다.

이 대통령이 공유한 기사에 따르면 골드만삭스가 올 상반기 문을 여는 것을 목표로 전주 사무소 개설과 한국법인 설립을 추진하는 등 블랙록과 알리안츠글로벌인베스터스(GI) 등 글로벌 금융사가 속속 거점을 마련하고 있다.

이재명 대통령 X 캡처.

현재 국민연금의 운용자산은 2015년 전주로 이전할 당시 500조 원 수준에서 10년 만에 1600조 원으로 3배 이상 불어났다.

지난 2019년 스테이트스트리트은행(SSBT)을 시작으로 지난해까지 글로벌 금융기관 16개사가 전주에 들어섰으며, 국내 첫 핀테크 육성지구도 지정됐다.

올해 들어서는 KB금융의 ‘전주 금융타운 조성’ MOU, 신한금융의 ‘신한금융허브 전북혁신도시’ 전주본부 출범 등의 협약이 잇따르고 있다.

앞서 지난해 12월 30일 이 대통령은 국무회의에서 국민연금공단을 비롯해 지방으로 이전한 공공기관들이 실질적으로 지역경제 활성화에 기여해야한다며 구체적인 대책마련을 지시했다.

그러면서 이대통령은 김용범 청와대 정책실장이 제안한 ‘자산운용시 지역내 운용사에 대한 인센티브 부여’ 아이디어를 소개하기도 했다.

국민연금이 운용 자산을 배분할 때, 전북에 소재한 자산 운용사에 우선권이나 인센티브를 주는 방식이다.

이 대통령은 “그렇게 하면 (서울에 있는 운용사들이) 다 이사 갈 것 같다. 그래야 이전 취지가 관철된다. 훌륭한 아이디어“라며 보건복지부에 실질적 기여 방안을 찾아달라고 지시했다.

대통령의 지시처럼 국민연금 운용자산 배분시 지역 금융회사에 인센티브 제공이 현실화될 경우 전북이 명실상부한 ‘제3의 금융중심지’로 도약할 수 있는 마중물될 것이라는 기대가 컸다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지