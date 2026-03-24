전북은행, ‘단축근무제’ 실시···기대 ‘반’ 우려 ‘반’

전북은행 3월부터 전직원 금요일 1시간 단축 근무 전북은행 노조 “관리자 측의 인식 변화 우선돼야”

전북은행 본점 건물 한켠에 붙어있는 단축근무제 실시 포스터. 사진=김경수 기자

전북은행(은행장 박춘원)이 도내 기업들 중에서는 선도적으로 금요일 ‘단축근무제’를 실시한다.

조직 내부에서는 여러 우려와 기대가 공존하는 분위기다. 노조 측은 기업 관리자 측의 인식 변화가 우선되야 한다는 입장이다.

24일 전북은행 등에 따르면 전북은행은 3월부터 금요일에는 1시간 일찍 퇴근하는 단축근무제 시범사업을 추진하고 있다. 이는 전북은행이 추진하는 방향인 주 4.5일제 도입에 앞선 조치로 풀이된다. 이번 시범사업은 기존 협약 등으로 조기 퇴근이 불가능한 공공기관 입주 지점 등을 제외한 전 지점에 적용된다.

내부 직원들의 기대감은 컸다.

전북은행 한 관계자는 “금요일 같은 경우는 6시 정각에 퇴근해도 차량이 밀리는 날이 많은데, 이와 같은 회사의 방침은 환영한다”면서 “복지향상과 직원 경쟁력 향상 등을 위해 추진하는 것으로 알고 있다. 더 나아가 4.5일제까지도 잘 정착됐으면 좋겠다”고 말했다.

우려도 제기된다.

전북은행 노조 관계자는 “금요일 1시간 단축근무 시범운영시 영업점 마감시간을 앞당기는 것이 현실적으로 가능한지에 대한 우려가 있다”며 “영업점마다 상황이 달라 조금 지켜봐야 할 것 같다. 가장 중요한 부분은 임원·부서장 등 관리자층의 인식전환이다. 형식적으로 제도를 도입하는 것이 아니라 실제로 직원들이 눈치를 보지 않고 활용할 수 있도록 관리자 중심의 조직문화 개선이 선행되야 하고, 불가피하게 제도 적용이 어려운 조직에 대해서는 유연근무제 또는 대체휴일제 등 보완수단 마련이 필요하다”고 지적했다.

그러면서 “1시간 조기 퇴근에 대한 만족도는 매우 높은 수준이었다”며 “4월 본 시행을 위해 조직 내부뿐만 아니라 외부 환경까지 고려해야 하며, 사측 또한 업무프로세스 개선과 사전 업무 분산 등 실질적인 운영기반을 병행 구축할 필요가 있다”고 덧붙였다.

전북은행 관계자는 “시범운영을 진행한 뒤, 향후 문제점 등을 보완할 예정이다”며 “전북은행은 직원들의 복지 향상을 위해 힘쓰고 있다”고 말했다.

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