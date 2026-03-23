'고공행진 기름값' 충격···전북 산업 연쇄 붕괴 ‘우려’

연초 대비 2배 이상 상승, 하청업체 생산 차질 문제 발생 “원료 수급 안돼”···"창사 이래 첫 공장 휴업 고려 중"

이란 전쟁 격화에 유가 급등, 달러 강세가 지속되는 가운데 19일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 금융위기 이후 최고 수준으로 치솟은 원/달러 환율과 국제 유가 기준인 브렌트유, 미국 서부텍사스산원유(WTI)가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전장보다 161.81포인트(2.73%) 내린 5,763.22에 장을 마쳤다. /연합뉴스

미국·이란 전쟁의 여파로 기름값이 상승하면서 전북 산업들의 연쇄 붕괴 우려가 나오고 있다.

이미 포장지 등 1차 석유제품에 대한 가격 상승 및 생산 차질이 발생한 것으로 파악됐다. 상황이 장기화될 경우 도내 산업의 해외경쟁력 악화 및 공장 줄도산의 전망도 나오고 있어 신속한 대응이 요구된다.

23일 두바이 유가는 배럴당 134.07를 기록해 지난 2월과 비교해 2배 이상 상승했다. 브랜트유 가격 또한 이날 배럴당 106.41달러로 지난 1월 59달러 대비 2배 가량 상승한 상태다.

산업계는 비상이다. 이미 도내 다수의 공장이 휴업 및 폐업 등을 고민 중인 상태다. 또한 줄줄이 이어진 산업구조로 인해 비교적 큰 규모의 공장들 또한 생산에 차질이 생겼다는 것이 업계 관계자의 설명이다.

도내 한 석유화학공장 관계자는 “제품을 생산해도 제품을 포장할 포장지가 생산되지 않아 생산에 차질이 생긴 상황이다. 전쟁이 언제 끝날지 몰라 4월달부터 공장 휴업 등을 고민하고 있다”고 토로했다.

또 다른 공장 관계자는 “요즘은 하청업체와 줄줄이 생산이 연관되어 있는데, 이 상태로 가면 우리도 생산을 하기 어렵다는 예측이 나오고 있다”며 “전쟁 초기 상승했던 원유값이 공장마다 실질적인 타격이 된 상황이다. 가장 큰 문제는 석유화학업계가 현재 중국과의 단가경쟁을 이어가고 있는 상황에서 중국 제품은 그대로인 상황에서 국내 제품만 원가가 상승한다면 이는 국제 경쟁력을 잃게 됨을 의미한다”고 토로했다.

그러면서 “단기간에 끝날 문제면 좋겠지만, 한번 경쟁력을 잃은 국산 제품이 다시 경쟁력을 찾을 수 있을지 모르겠다”고 덧붙였다.

도내 경제계도 우려를 표하고 있다. 전쟁의 여파로 인해 장기 경기침체가 발생할 수 있다는 것이다.

전주상공회의소 관계자는 전북일보와의 통화에서 “전쟁의 여파로 원자재 가격이 상승하는 것도 문제이지만, 원료 수급 자체가 되지 않아 공장이 문을 닫아야 하는 상황이다”며 “에너지 가격 상승이 모든 업종을 불구하고 기업들에게 부담이 되고 있는 상황이다. 한 기업은 창사이래 공장가동을 처음으로 멈춘다는 이야기가 나온다”고 우려했다.

그러면서 “이러한 상황에서 소비까지 둔화가 된다면 더욱 힘든 상황으로 치닫을 것이다”며 “행정기관에서 긴박하게 지원책들을 준비하고 있는 것으로 알고 있는데 신속한 대응이 필요하다”고 지적했다.

지자체도 관련 대응을 준비하고 있다. 그러나 늦어지는 추경 절차에 대한 우려가 커지고 있다.

전북특별자치도 관계자는 “관련 지원책을 준비하고 있지만, 관건은 추경이 어떻게 되느냐이다‘며 ”최대한 빨리 진행되면 좋겠지만, 현재 4월 10일날 정부 추경이 국회에 올라가고 늦어도 4월 중순이나 적어도 5월달에는 관련 지원책을 실시해야 하지 않나 생각된다“고 답변했다.

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