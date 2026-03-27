전북은행, 차량5부제 ‘동참’ “사회적 책임 다할 것”

27일부터 별도 해제 시 까지

JB금융그룹 전북은행(은행장 박춘원)이 정부의 에너지 감축 정책에 동참해 차량 5부제를 시행하며 정부의 에너지 절약 정책에 동참한다.

27일 전북은행에 따르면 은행은 이날 에너지 절감 및 친환경 경영 실천을 위한 ‘차량 5부제’를 시행했다.

이번 조치는 전 임직원을 대상으로 시행됐다. 차량번호 끝자리를 기준으로 요일별 운행을 제한하는 방식으로 운영된다. 요일별 운행 제한 기준은 월요일(1,6), 화요일(2,7), 수요일(3,8), 목요일(4,9), 금요일(5,0)이다. 해당 요일에는 본점 및 각 영업점 주차장 출입이 제한된다.

다만 이번조치는 장애인 등록 차량 및 임산부 차량, 전기차·수소차 등 친환경 차량과 업무 수행을 위한 별도 승인 차량은 예외로 적용된다. 또한 영업점 업무용 차량은 운영 특성을 고려해 자율 참여 방식으로 시행된다.

시행 기간은 27일부터 별도 해제 시 까지이다. 전북은행은 이번 조치와 함께 대중교통 이용 및 카풀 참여를 적극 권장하는 등 임직원의 자발적인 참여를 통해 에너지 절약 문화 확산을 유도한다는 방침이다.

전북은행 관계자는 “에너지 위기 상황에 대응하기 위한 이번 차량 5부제 시행은 단순한 제도운영을 넘어 ESG 경영실천과 사회적 책임을 다하기 위한 노력”이라면서 “앞으로도 지속 가능한 경영을 위해 다양한 실천 과제를 적극 추진해 나갈 것”이라고 말했다.

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