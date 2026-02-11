전북 고용자 수 ‘뚝’···실업자 1000명 증가

국가데이터처

올해 1월 전북특별자치도의 고용 여건이 악화된 것으로 나타났다. 취업자 수와 고용률은 동반 하락했지만, 실업자와 비경제활동인구는 증가했다.

11일 국가데이터처가 발표한 ‘2026년 1월 전북특별자치도 고용동향’에 따르면, 지난달 전북지역 취업자 수는 93만3000명으로 전년 동월 대비 5000명 감소했다. 이에 15세 이상 고용률은 60.3%로 1년 전보다 0.3%포인트 하락했으며, 15~64세 고용률(OECD 기준) 역시 67.0%로 0.3%포인트 낮아졌다.

경제활동인구는 98만명으로 4000명 줄었으며, 경제활동참가율도 63.3%로 0.3%포인트 하락했다. 반면 비경제활동인구는 56만8000명으로 5000명 증가해, 노동시장 이탈 흐름이 이어지고 있는 것으로 분석됐다.

실업자 수는 4만6000명으로 전년 동월 대비 1000명 늘었다. 실업률은 4.7%로 지난해 같은 달과 동일한 수준을 유지했지만, 취업자 감소와 함께 고용의 위축이 동시에 나타난 모습이다.

산업별로 보면 농림어업(-1만9000명), 도소매·숙박음식점업(-1만8000명), 광공업(-6000명)에서 취업자가 감소했다. 반면 사업·개인·공공서비스업(2만7000명), 전기·운수·통신·금융업(6000명), 건설업(4000명) 등 일부 서비스·인프라 분야에서는 증가세를 보였다.

종사상지위별로는 상용근로자와 일용근로자가 각각 감소한 반면, 임시근로자는 증가했다.

통계청 관계자는 “계절적 요인과 함께 산업구조 변화가 고용지표에 영향을 미친 것으로 보인다”며 “향후 고용회복 여부는 경기 흐름과 산업별 대응에 따라 달라질 것”이라고 설명했다.

김경수 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지