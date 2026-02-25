[줌] 제2의 김연아 꿈꾸는 진안출신 문지원 선수

문 “시상대 섰을 때 가장 행복, 올림픽에서 금메달 걸고 싶어요”

진안출신 피겨스케이팅 청소년 대표 문지원 학생.

2013년 4월생인 피겨스케이팅 선수 문지원 학생. 그는 진안에서 한 대중음식점을 운영하는 문광수·김애중 부부의 손녀다. 현재 경기도 대표이자 청소년 대표로 이름을 올리데 된 문 선수는 다음 달 3일 경기도 안양시 소재 신기중 1학년이 된다.

문 선수는 지난해 7월 충남 아산에서 열린 교보생명컵 전국 초등학교 꿈나무 피겨대회 여자 싱글 부문에서 최우수상을 받았다. 그 결과, 교보생명 꿈나무 빙상 부문 장학생으로 선발돼 중·고교 졸업 때까지 해마다 200만원의 장학금을 받는다.

또 지난해 11월 서울 목동아이스링크에서 열린 국가대표 1차 선발전 격인 전국랭킹피겨선수권대회에서는 주니어 부문 2위를 기록했다. 만 12이상에게 참가자격이 부여되는 이 대회에서 출전 연령에 겨우 도달한 문 선수는 이 같은 호성적을 거둬 주목을 한몸에 받았다.

지난 1월 열린 2차 선발전 격인 종합선수권대회에서도 좋은 성적을 거둔 문 선수는 1, 2차전 선발대회를 통해 청소년 대표로 선발돼, 태릉선수촌 전·후반기 강화훈련(각 2주가량) 입촌 자격을 얻었다.

진안에 본적을 둔 문 선수는 현재 진안에 사는 할아버지·할머니가 늘 그립다. 전주 서신초에 다니면서 초등 3~5학년 때 전라북도 대표를 지냈고, 6학년 때는 안양시 덕현초로 전학해 경기도 대표가 됐다.

전학 이유에 대해 부친 문호성 씨는 “아이스링크뿐 아니라 부상 치료와 재활 등 환경의 한계 때문이었다”고 밝혔다. 그는 “지원이가 2024년 12월 발목과 허리 부상으로 고생했지만 치료와 재활을 열심히 해 극복할 수 있었다”며 “링크를 전용으로 쓸 기회가 많지 않고 재활도 어려운 환경이다 보니 애로가 많았다”고 토로했다.

그에 따르면 지방에서 빙상을 준비하는 현실은 녹록지 않았다고 한다. 전용 링크 부족, 대관 어려움, 훈련 정보의 수도권 집중은 늘 벽이었다고 한다.

요즘, 지원이의 하루는 새벽 6시에 시작된다. 하루 동안 이동 거리만 100km가 넘는다. 평균 훈련 시간은 8시간 안팎이다.

그의 부친은 “지원이는 힘들 법도 한데 ‘하기 싫다’는 말을 한 적이 없다”며 “올림픽 무대에 서겠다는 목표가 분명하다”고 전했다. 부친은 딸을 위해 마사지사 자격증을 땄고, 하루 중 딸과 함께 헬스장에서 체력 훈련을 같이한다.

그는 “지원이는 트리플 점프와 더블 악셀을 잘 구사한다”며 “점프·스핀 모두 고른 편이지만 연기 몰입도와 감정 전달이 특히 뛰어나다는 평가를 받는다”고 전했다.

문 선수는 “랭킹대회에서 메달을 받고 시상대에 섰을 때가 가장 행복했다”고 한다. 가장 자신 있는 기술로는 트리플 토룹 점프와 레이백 스핀을 꼽았다.

“저의 롤모델은 김연아 선수입니다. 안정적인 연기와 표현력을 닮고 싶습니다.”

그는 “올림픽에 출전해 금메달을 따고, 은퇴 후에는 후배들의 안무 프로그램을 짜 주는 안무가가 되고 싶다”고 했다.

국가대표의 꿈을 이루려 1년 전 전주에서 경기도로 떠난 문지원 선수. 나비처럼 빙판을 나풀거리는 문 선수의 피겨 춤사위는 이미 제2의 김연아를 예약한 듯하다.

진안=국승호 기자

