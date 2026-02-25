익산예술의전당·익산교육지원청, 행복한 교육환경 조성 ‘맞손’

Trend news
예술공연과 교육활동 연계 협력 업무협약 체결 2년간 학교 예술공연 프로그램 공동 추진 예정
익산예술의전당과 익산교육지원청이 예술공연을 통해 행복한 교육환경을 조성하기로 뜻을 모았다.
양 기관은 지난 24일 익산예술의전당에서 지난해에 이어 두 번째로 ‘예술공연을 통한 행복한 교육환경 문화 조성’을 위한 업무협약을 체결했다.
이번 협약은 양 기관이 함께 추진해 온 교육활동 보호 예술공연 사업의 성과를 바탕으로, 학교 현장에서 문화예술 자원을 연계한 공감·치유 중심 프로그램을 체계적으로 운영하기 위해 마련됐다.
협약에 따라 양 기관은 오는 2028년 2월까지 2년간 학교 예술공연 프로그램을 공동 추진한다. 특히 연간 12회의 공연을 통해 학생들이 학교 현장에서 다양한 문화예술을 접할 수 있도록 지원한다.
익산예술의전당은 예술공연 기획·운영 및 프로그램에 필요한 전문적 자문을, 익산교육지원청은 프로그램 참여 학교 선정과 일정 조정 등 행정적 지원을 담당할 예정이다.
정성환 교육장은 “이번 협약은 지역 문화예술 자원을 학교교육과 유기적으로 연계해 교육활동 보호와 상호존중 문화를 확산하는데 큰 의미가 있다”며 “교사와 학생이 예술공연으로 소통하 며 존중과 배려가 있는 교실문화가 확산하길 기대한다”고 전했다.
하명남 관장은 “양 기관이 신뢰를 바탕으로 상호 발전을 위한 협약을 맺게 돼 기쁘다”며 “예술공연을 통해 행복한 교육환경을 조성할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
