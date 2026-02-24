이루라 진안군의회 부의장, 지방자치학 석사 학위 취득

석사 논문서 ‘지자체 공모사업, 절차·투명성 확보’ 제안

이루라 진안군의회 부의장

이루라 진안군의회 부의장이 석사학위를 취득했다. 이 의원의 학위 취득은 민주당 초강세 지역인 진안지역에서 무소속으로 초선 당선돼 대집행부 관계에서 몸을 사리지 않고 열정적으로 대립각을 세우면서도 다선 의원 못지않은 능숙한 의정활동을 펼치는 가운데 시간을 쪼갠 결과물로 나온 것이어서 아주 값지다는 평가를 받고 있다.

이 의원은 지난 23일 전북대학교 삼성문화회관에서 열린 ‘2025학년도 학위수여식’에서 학위증을 받았다. 지방자치학 석사다.

학위 논문에서 그는 ‘공모사업 추진과 지방의회의 권한 비대칭’에 관한 실태를 분석해 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.

그는 국가예산 보조사업과 공모사업을 통한 교부금에 의존할 수밖에 없는 지역 재정여건에 대해 초선 3년여 의정활동 기간 내내 관심을 가지면서 이에 기반한 논문을 작성, 제출했던 것으로 알려졌다.

해당 논문은 정부에서 운영 중인 공모형 재정방식에 대해 단순한 이론 제시를 넘어, ‘진안군 주민통합플랫폼 사업’을 토대로 지방자치단체와 지방의회 간 정보 비대칭 구조를 분석함으로써 공모사업 개선에 기여했다고 평가받고 있다.

학위 취득 소감에서 그는 “초선 의원으로서 가졌던 순수한 호기심과 뜨거운 열정이 저를 이 자리로 이끌었다”며 “회기 중심의 지방의회가 가지는 구조적 한계를 넘어 정책 기획과 공모 단계부터 의회의 역할이 제한되는 ‘정책적 간극’을 어떻게 메울지 치열하게 고민하는 시간이었다”고 밝혔다.

진안=국승호 기자

