한완수 임실군수 예비후보 지지자모임, 성준후 캠프에 합류

“성 예비후보 중앙정부와 전국적 인맥, 구태정치 청산 등 임실발전에 최적임자”

6월 3일 치러지는 지방선거에서 임실군수 출마를 희망했던 한완수 전 도의원이 최근 지병으로 사퇴를 선언, 이를 지지했던 대다수의 핵심관계자들이 전 청와대 행정관 성준후 예비후보 캠프에 합류했다.

이들은 24일 임실군청에서 가진 기자간담회에서 “최근 한완수 전 도의원의 사퇴와 함께 타 예비후보를 지지한 것은 개인적 사유”라며 “성준후를 지지한 우리와는 전혀 관계가 없다”고 일축했다.

이들은 또 “한완수 전 도의원도 타 후보를 지지한 문서 서명은 개인적 판단이고 오랫동안 지지한 동지들과 사전에 어떠한 협의도 없었다”며 “지지자들에 혼란을 끼친 것에 사죄를 드린다”는 자필서를 전해왔다고 밝혔다.

그러면서 이들은 임실의 미래를 책임지고 짊어질 예비후보들을 차례로 면담, 정책의 현실성과 행정역량, 중앙정부와의 연결 가능성 등 종합적 검증 절차를 수행했다고 덧붙였다.

특히 선거 때마다 반복되는 금품과 향응 중심의 구태정치를 말끔히 청산하고 소멸위기에 놓인 임실을 살릴 인물은 지역을 탈피한 전국구 인물이 요구된다는 결론에 도달했다고 강조했다.

이들은 성 예비후보를 지지한 이유에 대해서도 중앙정치와 정부, 전국적 인맥 네트워크를 갖춘 인물이라며 임실의 산적한 현안 해결에 반드시 필요한 사람이라고 확신했다.

또 현재 임실은 고령화와 인구감소, 취약한 산업기반 등 지자체로서 소멸위기에 놓였다며 이러한 문제를 해결하고 대안을 제시할 수 있는 인물이 성 예비후보라는 입장이다.

지지자들은 “임실군의 차기 군수는 이재명 정부와 임기가 동일하고 실질적인 변화를 만들어낼 능력이 강력히 요구된다”며 “이 같은 인물에는 성준후 예비후보가 강력한 적임자”라고 입을 모았다.

임실=박정우 기자

