“공천 무기로 군의회 압박은 지방자치 침해” 비판

완주·전주 통합 반대대책위, “정치권의 부당한 통합 압박 중단” 촉구…`대통령 의중`설도 비판

송병주 상임대표(왼쪽 두번째) 등 통합반대대책위 임원들이 25일 완주군의회 앞에서 통합을 반대하며 삭말하고 있다.

완주전주통합반대대책위원회는 25일 완주군청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 전북 정치권의 완주·전주 행정통합 압박을 즉각 중단하라고 촉구했다.

대책위는 이날 회견을 통해 “완주의 미래는 오직 완주군민의 뜻으로 결정돼야 한다”며 “최근 일부 정치권에서 ‘대통령의 의중’이나 공천 문제를 거론하며 완주군의회에 입장 정리를 요구하는 것은 군민의 자치권을 침해하는 행위”라고 주장했다.

이어 “의회의 판단은 외부 압박이 아닌 군민의 뜻에 따라 이뤄져야 한다”며 “공천을 무기로 의회의 결정을 흔들려는 시도는 풀뿌리 지방자치에 대한 중대한 침해”라고 비판했다.

대책위는 특히 정치권 일각에서 대통령의 의중을 거론한 데 대해 “이재명 대통령이 지난 24일 SNS를 통해 ‘행정통합은 일방적으로 강행할 수 없으며 해당 지역의 공감과 정치권의 동의가 필요하다’고 밝힌 바 있다”며 “시·도의회의 반대를 무릅쓰고 무리하지 말라는 것이 정부 입장”이라고 반박했다.

송병주 상임대표는 “직접적으로 공천 여부를 언급하지 않았더라도 공천권을 가진 국회의원이 지방의원들에게 개별적으로 연락하는 것 자체가 부담이자 압박이 될 수 있다”고 주장했다. 유의식 완주군의회 의장도 “24일까지 의회 입장을 정리해달라는 구체적 주문이 있었고, 의원별 전화와 개별 면담이 있었다”고 전했다.

대책위는 “대통령의 이름과 권위를 동원하거나 공천으로 압박하는 행위를 중단하고, 전북 정치권은 완주군의회의 독립성을 존중하라”고 촉구했다.

이날 회견에는 13개 완주군 주민자치연합회가 동참해 힘을 보탰다. 또 국영석, 서남용, 송지용, 이돈승, 임상규 등 완주군수 출마 예정자들도 자리를 함께하며 ‘정치권의 행정통합 시도 중단’을 요구하는 공동성명을 발표했다.

기자회견 직후 송병주 상임대표를 포함한 대책위 집행부 임원 4명은 완주군의회 앞에서 통합 반대 집회를 열고 삭발식을 가졌다. 이들은 머리카락을 깎으며 정치권의 개입 중단과 완주군민의 자치권 보장을 위해 끝까지 투쟁할 것을 결의했다.

완주=김원용 기자

