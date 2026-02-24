민생 직결 사안 놓고 대거 기권…익산시의회, ‘식물의회’ 행태 도마 위

익산로컬푸드직매장 어양점 최악의 운영 중단 사태 막기 위한 고육지책도 부결 재적 23명 중 8명 반대 및 9명 기권…아무 대안 없이 시민에게 피해 전가 지적 농가·시민 피해 아랑곳 않는 행태에 의회 안팎에서 선출직 자격 미달 지적 비등

지난 23일 익산시의회 본회의장에서 익산로컬푸드직매장 어양점 위탁 동의안 투표 결과가 전광판을 통해 공개되고 있다.

속보= 익산시의원 다수가 지역 농가와 시민들의 삶에 직결된 문제를 놓고 주어진 권한을 스스로 포기하면서 의회 안팎에서 ‘식물의회’라는 지적이 거세게 일고 있다. (1월 20일자 8면·22일자 8면, 2월 6일자 8면·9일자 8면·10일자 14면·13일자 2면·24일자 8면 보도)

익산시의회는 지난 23일 익산로컬푸드직매장 어양점 위탁 동의안을 최종 부결 처리했다.

직영과 관리위탁에 이어 이날 마지막 고육지책인 위탁 방안마저 아무런 대안 없이 무산되면서, 어양점은 결국 무기한 운영 중단이라는 파국을 맞게 됐다.

특히 이로 인한 피해는 직매장 출하로 생계를 이어온 농가들과 매일같이 장을 봤던 시민들이 고스란히 떠안게 됐다.

이날 본회의 표결에서 재석 23명 중 강경숙·김경진·박철원·송영자·신용·유재구 의원 등 6명은 찬성표를 던졌다.

반면 김순덕·김충영·소길영·손진영·이종현·장경호·정영미·조남석 의원 등 8명은 반대표를 던졌고, 김미선·박종대·양정민·이중선·조규대·조은희·최재현·최종오·한동연 의원 등 9명은 기권을 택하며 스스로 권한을 포기했다.

이들은 수백 명에 달하는 지역 소농·고령농의 판로와 수만 명 시민의 소비접근성 등 다수 시민의 삶과 직결된 사안을 최악으로 몰아넣는 선택을 했다. 대안 없는 부결이 가져올 피해를 시민에게 전가한 것이나 다름없다는 목소리가 나오는 이유다.

겉으로는 시민 대표임을 자처하고 있지만, 실제로는 정치적 유불리나 갖가지 셈법에 따라 제 기능을 온전히 하지 않으며 이해타산에 매몰돼 있다는 지적도 제기된다.

선거를 앞두고 일부 몇몇의 눈치를 보느라 다수 농가·시민을 도외시하는 모습에, 선출직 의원으로서 자격 미달이라는 날선 비판도 의회 안팎에서 흘러나오고 있다.

본회의 표결에 앞서 소신발언에 나섰던 박철원 의원은 “의원으로서 사안에 대해 찬성이든 반대든 판단할 수 있는 문제지만, 기권을 하는 것은 이해하기 어렵다”면서 “주민의 대표라고 한다면 최소한 뽑아준 주민들의 입장을 대변해야 하는 것 아니냐”고 지적했다.

또 “3선 동안 의정활동을 하면서 동의안이 본회의에 바로 상정되는 경우는 처음”이라며 “이번 사안처럼 입장이 첨예한 경우에는 다선이나 의장 출신의 고참 의원들이 중재 등의 역할을 해주셔야 한다고 본다”고 피력했다.

시 관계자는 “시는 의회든 특정 단체의 이익이 아닌 시민 전체의 이익을 선택하는 것이 맞다”면서 “민생과 직결된 사안을 두고 대안 없는 반대로 점철된 이번 사태의 결과와 책임은 결코 가볍지 않을 뿐만 아니라, 실제 직매장을 문을 닫은 이후에는 그 책임론이 걷잡을 수 없이 커질 것”이라고 우려했다.

익산=송승욱 기자

