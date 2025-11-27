[전북일보 제12기 독자권익위 제95차 정기회의] “지방선거 후보자 정책 감시를”

전북일보 3층 편집국장실에서 독자권익위원들이 회의를 진행하고 있다. /사진=정윤성 기자

전북일보 제12기 독자권익위원회 제95차 정기회의가 27일 오전 11시 전북일보 3층 편집국장실에서 열렸다.

이날 회의에는 정용준 독자권익위원장(전북대학교 미디어커뮤니케이션학과 교수)과 이창엽(참여자치 전북시민연대 사무처장), 하태복(꿈드래장애인협회 회장), 전오열 전북일보 편집국장이 참석했다. 우아롬(변호사) 위원과 소정미(한국여성경제인협회 전북지회장) 위원은 서면으로 참여했다.

△정용준 위원장= 최근 여수 국회의원이 제시한 전라선 직선화가 화두다. 현재의 KTX는 용산역까지 1시간 30~40분 가량이 걸리는데, 40~50분 안에 용산역까지 가게 하는 것이다. 현재 상황에서도 KTX를 타기 위한 표가 없는 상황이다. 여수와 공통 이해관계가 생긴 만큼 아젠다를 형성해 전북지역 교통 인프라 구축을 대폭 키웠으면 하고, 전북일보가 이러한 아젠다를 지속적으로 제기해줬으면 한다. 이와 함께 전북일보가 하반기 전북대학교와 함께 기사작성법 등을 교육했는데, 학교 내에서 좋은 평가를 받았고, 도움을 줘서 고맙다.

△이창엽 위원= 전북일보가 지방선거를 앞두고 후보자들의 정책성과 비판 기사들을 작성했는데, 시의적절한 기사라고 봤다. 정책선거를 위해 전북일보가 연속적으로 기사화를 해나갈 필요가 있다. 새만금 투자와 관련해 인공 태양연구시설 유치 과정부터 실패까지 연이어 보도를 했는데, 피지컬 AI 등 기획기사를 계속 발굴해 투자유치를 위한 전략 마련과 적극 행정이 필요한 시점 등을 지적했으면 좋겠다. 최근 행정사무감사가 끝났는데, 전북일보에서 하수처리시설 용역비를 꼬집은 기사가 있었지만, 한옥마을 케이블카 평가 용역, 여자 프로농구단 용역 등 행정 사무감사에서 불거진 내용이 보도가 안된 점이 아쉽다. 전주시의 부실행정을 깊이 다룰 필요가 있다. 특히 12.3 내란이 1년이 되어간다. 이 시기에 내란의 현재 상황에 대해 다시 한번 짚어볼 필요가 있다.

△이태규 위원= 중증장애인생산품과 관련한 보도가 지속해서 나가니 상황이 조금 좋아졌지만, 아직 갈 길은 먼 것 같다. 전국체전의 경우 전북일보가 기자를 파견해 적극적인 취재를 했지만, 장애인체전의 경우 신경을 조금 덜 썼던 것 같다. 장애인들의 체육활동 또한 전북일보가 적극적으로 취재를 해줬으면 한다.

△우아롬 위원(서면)= 지역 사안에 대한 충실한 보도가 이뤄져 적절히 수행하고 있다고 생각한다. 비판적인 기획과 사설, 성찰 보도 등 긍정적인 역할을 수행하고 있다. 다만 인공태양 유치 실패에 대해 탈락의 원인 등에 대해서는 심층적이지 못했다. 올림픽이나, 완주 전주 통합 등에 대해 일방적인 의견만 전달하는 것이 아니냐는 생각이 든다. 현재 전북일보 칼럼진이 대부분 유명인으로 구성돼 있는데, 주민이나 청년, 농어촌, 소상공인에 대해서도 반영을 했으면 좋겠고, 전북일보 유튜브가 활동을 하고 있지만, 쇼츠 위주이기에 특색이 없다.

△소정미 위원(서면)= 지역경제의 관점에서 기업 현장이 굉장히 빠르게 변화되고 있는 부분을 언론이 빠르게 취재해서 기업인들에게 전달해야 하는데, 그런 것들이 부족한 것 같다. 지역 현안과 관련해 새만금 기업들의 성공 사례나 농생명 푸드테크 스타트업 기업들의 성장 사례 등도 조명해 달라.

김경수 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지