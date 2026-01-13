[줌] 조유진 소방위 “소방 정책·현장 제대로 전달했을 때 뿌듯”

대한재난구호안전봉사회 '최우수 언론상’ 수상 상금은 ‘행복 하우스’ 사업에 지정 기부하기도

조유진 소방위

“도민들에게 소방 정책과 현장을 제대로 전달했을 때가 가장 뿌듯합니다.”

대한재난구호안전봉사회가 창립 10주년을 기념해 수여한 ‘2025 SAFE ASIA NEWS 최우수 언론상’을 수상한 전북특별자치도소방본부 조유진 소방위는 가장 보람된 순간을 묻는 질문에 이렇게 답했다.

대학 시절 응급구조학을 전공한 조 소방위는 지난 2009년 화재 진압 대원으로 채용돼 소방에 입직하게 됐다.

조 소방위는 현장 경험을 쌓는 과정에서 교육과 홍보 업무에 관심을 가지게 됐고, 2017년부터 본격적으로 소방 교육·홍보 분야를 담당해 왔다. 이후 일선 소방서와 소방청, 전북소방본부 등에서 근무하며 소방 관련 소식을 알리는 업무를 수행하고 있다.

조 소방위는 “정말 알려야 한다고 생각한 내용이 기대했던 것 이상으로 홍보됐을 때 정말 기쁘다”며 “또 현장에서 어떤 활동을 했는지, 왜 이런 활동을 하게 됐는지, 당시 대원들의 역할은 무엇이었는지 등을 발굴해 알리는 과정에서 보람도 느꼈다”고 강조했다.

이렇듯 꾸준히 소방 홍보 업무를 담당하며 전북소방의 메시지가 일관되게 전달되도록 노력한 결과, 조 소방위는 지난해 12월 대한재난구호안전봉사회로부터 2025 SAFE ASIA NEWS 최우수 언론상을 수상했다.

그는 “소방 현장과 정책이 도민에게 조금이라도 더 쉽고 정확하게 전달되도록 고민해 온 시간이 의미로 이어진 것 같아 감사하다”며 “상금 전액은 함께 수상한 직원과 화재 피해 주민에게 집을 지어주는 행복 하우스 사업에 지정 기부했다”고 전했다.

끝으로 조 소방위는 소방 활동에 많은 관심을 가져달라고 당부했다.

조 소방위는 “소방 조직원들 모두가 도민 안전을 위해 많은 일을 하고 있다”며 “전북소방의 업무에 많은 관심을 가지고 지켜봐 주셨으면 좋겠다”고 말했다.

조 소방위는 가천대학교 응급구조학과와 원광대학교 대학원 소방행정학과를 졸업했다. 2009년 소방에 입직한 조 소방위는 이후 군산소방서, 김제소방서, 소방청 대변인실 등을 거쳐 현재 전북소방본부에서 근무하고 있다.

김문경 기자

