[전북일보 제12기 독자권익위 제94차 정기회의] “지역 갈등 문제에 대한 방향성 제시를”

사건사고 이면 취재해 구체적으로 담아내길

일상생활과 직결된 이야기 발굴 보도 필요

3층 편집국장실에서 독자권익위원회 위원들이 회의를 진행하고 있다. 정윤성 기자

전북일보 제12기 독자권익위원회 제94차 정기회의가 28일 오전11시 전북일보 3층 편집국장실에서 열렸다.

이날 회의에는 정용준 독자권익위원장(전북대학교 미디어커뮤니케이션학과 교수)과 이창엽(참여자치 전북시민연대 사무처장), 우아롬(변호사), 하태복(꿈드래장애인협회 회장) 독자권익위원, 전오열 전북일보 편집국장이 참석했다. 소정미(한국여성경제인협회 전북지회장) 위원은 서면으로 참여했다.

△정용준 위원장=지역에서 발생하는 갈등들에 대해 심층적인 보도가 필요하다. 익산 코스트코, 전주완주 통합 등 지역에서 발생하는 갈등에 대해 전북일보가 방향성을 제시했으면 한다. 또한 지역 현안을 보도할 때 디테일에 방점을 두기를 바란다. 예를 들어 하계올림픽 유치 도전 보도와 관련해 유치 도전의 당위성만 강조하지 말고 왜 전주이어야 하는가, 혹은 전주가 어떤 강점이 있는가 등을 구체적으로 짚어주고 아울러 유치 전략 등도 전문가의 의견을 담아 보도했으면 좋겠다. 전 세계에서 지역신문의 영향력이 가장 큰 나라가 일본이다. 일본의 지역 신문들은 종이신문에 국한되지 않고 방송, 여행업 등 여러 사업을 추진한다. 전북일보도 다양한 사업에 도전을 해봤으면 한다.

△이창엽 위원=신문을 보다 보면 심층적인 내용이나 사건사고 이면의 내용이 궁금한데, 단신으로만 처리되는 기사들이 있어 너무 아쉽다. 한 발 더 들어가 취재한 뉴스를 읽고 싶다. 전북일보가 동학농민혁명과 관련된 기사들을 계속 올려줘 동학농민혁명과 관련된 새로운 이야기를 알게 돼 기분이 좋았다. 최근 지역에서 지방의회와 관련된 해외연수 수사 등 이슈가 많은데 지방선거를 앞두고 지방의회에 대한 기획기사를 한번 다뤄졌으면 한다. 익산 코스트코와 전주시 케이블카, 완산칠봉 벙커 등 지역에서 추진되는 개발 사업들이 잘 진행되고 있는지도 한번 짚어 달라.

△하태복 위원= 지속적으로 장애인기업들에 대한 신문기사를 내줘서 크게 만족하고 있다. 많은 사람들이 장애인기업이 어떤 식으로 운영되는지 알지 못한다. 전북일보가 그러한 회사들을 찾아 관심을 가지고 기사화를 해줬으면 한다. 특히 지방자치단체 등 행정에서 장애인기업과 관련해 전문성 있는 행정지원체계가 필요하다는 점을 부각해주었으면 한다.

△우아롬 위원=기사에 대한 후속 보도들을 유심히 보고 있다. 중요한 기사들도 지면에서 단신처리가 되는 부분들이 있는 것 같다. 사실관계가 너무 축약되다 보니 사건 안에 담겨 있는 내용이 다 전달되지 못한다. 심층적인 보도가 필요하다. 전북현대와 관련된 콘텐츠들이 증가하면서 독자로서 볼거리가 많이 늘어났기에 신문 읽는 재미가 있어 매우 좋다.

△소정미 위원(서면) = 대형 지역 현안에 대한 분석을 전북일보가 참 잘 보도하고 있다고 생각한다. 다만 지역민의 교통안전 문제, 청년 일자리 문제 등 소소하다고 생각하지만 일상생활과 직결된 현안들이 상대적으로 미흡하게 다루어진다는 느낌이 든다. 시민으로서 일상에서 느끼는 불편사항을 발굴해 피부에 와닿는 기사가 보다 많아지길 기대한다. 독자가 공감할 수 있는 생활 밀착형 이야기, 지역사회 목소리를 더욱 폭넓게 담아주기를 바란다. 또 전북일보 지면에서 데이터 시각화가 부족한 것에 대한 아쉬움이 있다. 독자 친화적으로 개선하는 것이 좋을 것 같다.

