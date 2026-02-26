[전북일보 제12기 독자권익위 제96차 정기회의] “희망주는 지역 뉴스 보도 더 많이”

26일 전북일보 본사 3층 편집국장실에서 독자권익위원회 정기회의가 열렸다. 사진=정윤성 기자

전북일보 제12기 독자권익위원회 제96차 정기회의가 26일 오전 11시 전북일보 3층 편집국장실에서 열렸다.

이날 회의에는 정용준 독자권익위원장(전북대학교 미디어커뮤니케이션학과 교수)과 독자권익위원인 이창엽 참여자치전북시민연대 사무처장, 하태복 꿈드래장애인협회 회장, 우아롬 변호사, 소정미 한국여성경제인협회 전북지회장 등이 참석했다.

△정용준 위원장

= 전북 관련 뉴스가 부정적인 내용 위주로 많다 보니 외부에서는 전북이 더욱 낙후된 지역으로 인식되는 측면이 있다. 지역의 희망과 가능성을 함께 보여주는 기사도 필요하다.

여수에서 전라선 직선화 논의가 나오고 있는데 교통 인프라는 지역 경쟁력과 직결된다. 전북에서도 교통 문제를 지속적인 아젠다로 만들어 전북일보가 이슈를 키워줬으면 한다.

장기기획 보도가 의미 있지만 선거와 새만금 등 반복적인 주제에서 벗어나 데이터센터, 금융 산업 등 미래 성장 이슈를 적극적으로 발굴했으면 한다.

△이창엽 위원

= 최근 전북일보 지면과 인스타그램 카드뉴스 품질이 좋아졌다. 또한 정책 중심 기사들이 늘어나 매우 긍정적이다.

지방선거를 앞두고 정치 공방이나 경선 중계식 보도보다 정책 중심 보도를 계속 유지해야 한다. 자치단체장뿐 아니라 기초의원 후보들도 조명해 생활 정치 영역까지 보도가 확대됐으면 한다.

타운홀 미팅과 정책 모니터링 보도는 지역 언론의 역할을 잘 보여준 사례라고 생각한다. 정책이 실제로 어떻게 실행되는지 지속적으로 점검하는 보도가 필요하다.

△하태복 위원

= 장애인 관련 보도가 이어지면서 일부 상황은 개선됐지만 여전히 차별 문제가 남아 있다.

최근 장애인이 이용하기 어려운 시설 사례처럼 접근권 문제가 반복되고 있다. 장애인 편의시설과 차별 문제를 언론이 지속적으로 관심 갖고 다뤄줬으면 한다.

△우아롬 위원

= 지방선거 보도는 정치 갈등보다 정책과 이슈 중심으로 접근해야 유권자들이 판단하는 데 도움이 된다.

새만금 개발이나 교통 문제 등 지역 현안에 대해 원인 분석과 대안까지 제시하는 심층 보도가 필요하다.

피지컬 AI, 고군산 청곱창김 산업화 등 지역 이슈에 대해서도 후속 보도를 이어갔으면 한다. SNS 카드뉴스 등 온라인 콘텐츠 품질이 좋아진 점도 긍정적으로 평가한다.

△소정미 위원

= 지역 기업들이 정부 지원사업 정보를 몰라 혜택을 받지 못하는 경우가 많다. 여러 기관의 지원정책을 취합해 기업인들이 쉽게 확인할 수 있도록 기사화해줬으면 한다.

지방선거 보도에서는 후보 간 정책을 한눈에 비교할 수 있는 그래픽이나 표 형식 보도가 필요하다.

또 새만금 기업 성공 사례나 농생명·푸드테크 스타트업 성장 사례 등 지역 경제 현장을 적극적으로 조명해주길 바란다.

김경수 기자

