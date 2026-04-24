민주당사당화저지 범도민대책위 “이원택 후보 의혹 철저히 수사하라”

민주당사당화저지 범도민대책위가 24일 전북경찰청 앞에서 기자회견을 하고 있다.

민주당사당화저지 범도민대책위원회가 이원택 전북특별자치도지사후보의 선거법 위반 의혹에 대해 경찰의 신속한 수사를 요구했다.

단체는 24일 전북경찰청 앞에서 기자회견을 통해 “이 후보를 둘러싼 각종 선거법 위반 의혹에 대해 신속하고 철저한 수사를 촉구한다”고 말했다.

경찰은 이 후보가 지난해 11월 정읍의 한 음식점에서 진행된 식사 자리의 비용 약 72만 원을 제3자인 김슬지 전북도의원이 결제하게 했다는 등의 의혹을 담은 고발장을 접수해 조사 중이다.

이들은 “선거법 위반 사건은 공소시효가 짧고, 그 결과가 당선 무효로 이어질 수 있는 중대 사안”이라며 “수사가 지연될수록 민심은 왜곡되고 전북의 미래는 불확실해진다”고 주장했다.

그러면서 “경찰은 압수수색으로 확보한 증거물을 즉각 분석하고, 허위문자 메시지 발송 경위와 배후를 철저히 조사해달라”며 “법과 원칙에 따라 신속하게 수사를 마무리해 정상적 선거가 치러지도록 해야 한다”고 덧붙였다.

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