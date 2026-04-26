[현장] “기업은 어디로 가야하나”···고창 전력시험센터 가보니

재생에너지 확대 등으로 도내 전력 생산 급증 송전선로 관련 정책 추진 중이지만, 주민 반대

지난 24일 방문한 고창 전력시험센터 송전선로 체험 장소. 사진=김경수 기자

재생에너지 확대와 산업 전력 수요 증가가 맞물리면서 전력망 구축 문제가 지역 현안으로 부상하고 있다. 실제 현장을 찾은 고창 전력시험센터에서는 ‘전기는 충분하지만 보낼 길이 부족하다’는 구조적 한계가 확인됐다. 다만 뚜렷한 주민 갈등 해소책은 보이지 않으면서 국가 차원의 논의가 필요하다는 지적이 나온다.

고창 전력시험센터는 송전·변전·배전 등 전력계통 전 과정을 시험·검증하는 시설이다. 지난 24일 찾은 현장에서 확인한 전력 구조는 단순했다. 발전소에서 생산된 전기는 초고압으로 승압된 뒤 송전선을 통해 이동하고, 변전소를 거쳐 가정과 산업현장으로 공급된다.

문제는 전력 흐름이었다. 한국전력 관계자는 “재생에너지 확대에 따라 앞으로 지방에서 생산되는 전기가 더 늘어날 것”이라며 “전기는 남을 때 다른 지역으로 보내고 부족할 때 받아오는 구조인데, 이를 뒷받침할 송전망이 중요하다”고 설명했다.

전북의 경우 자급률이 적었지만, 인근에 위치한 한빛원전을 포함하면 자급률이 높은 상태였다. 또 낮 시간대에는 태양광 발전 증가로 전력이 남아 외부로 송출되지만, 밤에는 다시 외부 전력에 의존하는 구조가 반복되고 있었다. 특히 봄·가을철에는 전력수요가 낮은 반면 태양광 발전량이 증가해 ‘남는 전기’를 처리해야 하는 문제가 발생한다.

관계자는 “전기는 생산과 소비가 동시에 맞아야 하는 구조라 남는 전기를 저장하거나 타 지역으로 보내지 못하면 발전 자체를 제한해야 한다”고 말했다.

다만 송전선로와 변전소 건설을 둘러싼 주민 반발에 대해서는 뚜렷한 해결책을 찾을 수는 없었다. 최근 전북 등 여러 지방 도시에서는 혐오시설 인식과 경관 훼손, 안전 우려 등이 맞물리면서 정읍 등 일부 지역에서는 송전선로 건설 갈등이 지속되는 상황이다.

주민 불안에 대한 우려도 모두 해소하기는 어려워 보였다. 현장에서 체험한 송전설비 주변 전자파에 대해 한전 관계자는 “유해성이 전혀 없다”고 답변했다. 실제 가전제품에서 발생하는 전자파가 송전설비보다 더 높은 경우도 확인됐다. 시험센터 측은 “극저주파 전자파는 국제기준상 인체에 유해성이 입증되지 않았다”며 “거리 증가에 따라 급격히 감소하는 특성이 있다”고 설명했다. 다만, 송전선로 체험 과정에서 “실제 전력이 돌고 있을 때도 사람이 올라올 수 있냐”는 기자의 질문에 대해, 한전 관계자는 “혹시 몰라서 끊다”고 답변했다. 주민들이 우려하는 ‘만약’에 대해 한전 측도 명확한 답을 주지는 못하는 모습이었다.

전문가들은 전력망 확충만으로는 한계가 있는 만큼, 전기를 대규모로 소비하는 산업이 전력 생산지 인근으로 이동하는 구조 전환이 필요하다고 지적한다.

도내 경제계 전문가는 “향후 미래 산업은 전기를 확보할 수 있느냐가 관건이 될 것이다”면서도 “내 집 앞에 보기 싫은 시설이 들어오는 것을 환영할 사람은 없을 것이다. 남는 전기를 처리하는 것도 중요하지만, 대규모의 전기가 필요한 시설의 위치 또한 고민할 필요가 있다”고 말했다.

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