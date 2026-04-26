겸직 미신고 논란 장재희 시의원 "광고 수익 목적 없었다" 해명

24일 겸직 미신고 의혹에 블로그 글로 입장 밝혀 “협찬 후기 있었지만 영리 활동 아냐…부적절한 인식 사과”

전주시의회 장재희 의원이 최근 불거진 제품협찬 후기 블로그 글에 대한 겸직 미신고 의혹 논란과 관련, “돈을 벌기 위한 광고 활동은 아니었다”며 해명했다.

장 의원은 지난 24일 자신의 블로그에 글을 올려 글들을 게시했던 사실은 인정하면서도 “일부 제품 협찬 후기는 개인적인 일상과 생활 정보를 기록하는 과정이었다”며 이같이 밝혔다.

지속적인 영리 활동으로 보기 어렵고, 공직자의 지위를 이용해 이익을 얻거나 의도적으로 법과 절차를 어기려 한 것은 아니라는 것이 장의원의 입장이다.

장 의원은 “2020년 남편의 뇌졸중과 재활 등으로 가계부담이 커졌고 이후 조금이라도 아끼려는 마음에 체험단 활동을 해왔다”면서도 “공직자 신분에서 블로그 활동이 부적절하게 비칠 수 있다는 점은 인정하며, 문제 소지가 있는 게시글을 모두 삭제했다”고 강조했다.

그러면서 그는 관련 규정을 충분히 살피지 못했고 시민들에게 걱정을 끼친 점에 대해 사과하며, 앞으로 블로그 홍보 활동을 중단하고 의정활동에만 전념하겠다고 약속했다.

이번 논란은 장 의원이 겸직 신고 없이 블로그를 운영하며 협찬성 게시물을 올렸다는 의혹에서 비롯됐다. 그의 홍보 게시물에는 자신이 시의원이라고 밝힌 적은 없다.

하지만 시의회 겸직 현황에 관련 내용이 포함되지 않았고, 논란 이후 게시물이 비공개로 전환되면서 적절성 논란이 제기됐다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지