국고여객선 펀드사업 ‘군산~연도 신조여객선’ 10월 취항한다

이동권 보장 및 서해안 관광 활성화 기대

군산과 연도 항로를 오가는 신조선 건조작업이 진행되고 있는 가운데 오는 10월 취항될 예정이다. /군산해수청 제공

군산과 연도 항로를 오가는 신조선이 빠르면 10월에 취항할 예정이다.

군산지방해양수산청에 따르면 국고여객선 펀드 사업으로 추진 중인 여객선 2척의 핵심 공정인 ‘턴오버(Turn-over·선체 반전)’ 작업을 성공적으로 마쳤다. 현재 공정률은 약 30%.

‘턴오버’는 선박의 부력체 부분(하부 블록)을 거꾸로 제작한 뒤 180도 뒤집어 정방향으로 거치하는 고난도 공정이다.

‘국고여객선 펀드사업’은 국가보조항로에 투입되는 노후 국고여객선을 민간자본을 활용한 펀드 방식으로 건조·대체하는 사업이다. 기존에 전액 국비로 건조하던 방식을 바꿔, 국비 30%와 민간자본 70%를 조성해 선박을 만들고, 정부가 20년간 용선한 뒤 선박을 취득하는 사업이다.

군산~연도항로 신조선도 국비 30%와 민간자본 70%를 투입해 선박 건조가 추진되며, 20년간 용선 기간을 거쳐 최종적으로 선박 소유권을 취득하는 방식으로, 예산 운영의 효율성을 높인 것이 특징이다.

이번에 건조되는 선박은 기존 ‘섬사람6호’의 대체선과 동일 형상의 예비선 등 총 2척이다.

1척당 예산은 약 57억 원으로 총톤수 250톤급, 여객 정원 200명 이상, 차량 12대(레미콘 2대 포함) 이상 적재가 가능한 차도선형 여객선이다.

특히 노약자를 위한 전용 편의시설을 대폭 강화해 교통약자의 이용 불편을 최소화했다.

건조 여객선은 최신 설계 기술이 적용된 친환경·고효율 선박으로 제작돼 향후 도서 지역 주민들의 안정적인 이동권 보장은 물론 서해안 관광 활성화에도 크게 기여할 것으로 보인다.

여객선은 향후 내부 설비 및 엔진 탑재 등 상세 의장 공사를 거쳐 오는 10월말 정식 취항할 예정이다.

군산해수청 관계자는 “공정률 30%를 넘어선 지금부터는 선박의 내실을 채우는 중요한 시기”라며 “턴오버 성공을 기점으로 철저한 품질 관리와 의장 공사 및 시운전 등 남은 공정을 차질 없이 수행하여 가장 안전하고 튼튼한 여객선을 국민들께 선보이겠다”고 밝혔다.

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