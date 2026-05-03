도로변 배회 실종 치매 어르신 구한 택시기사

군산경찰서는 최근 실종 치매 어르신 발견에 기여한 택시기사에게 감사장을 전달했다. /군산경찰서 제공

실종 치매 어르신을 발견해 보호자에게 안전하게 귀가시킨 택시기사에게 감사장과 포상금이 수여됐다.

군산경찰서에는 지난 12일 새벽 인지능력이 저하된 80대 치매 어르신이 실종됐다는 신고가 접수됐다. 경찰은 즉시 실종 경보를 발령하고 새만금콜 측에 실종자의 인상착의와 특징을 전달했다.

이후 새만금콜은 관내에서 택시를 운행중인 기사들에게 치매 어르신에 대한 내용을 메시지로 전파했고, 택시기사 A씨가 메시지와 유사한 복장을 한 채 도로변을 배회하던 어르신을 발견했다.

A씨는 112신고와 함께 어르신이 보호자에게 안전하게 인계될 수 있도록 현장에서 A씨를 보호한 것으로 알려졌다.

이번 성과는 군산경찰서와 군산개인택시조합이 체결한 ‘지역사회 안전망 구축을 위한 업무협약’이 실직적인 성과를 거둔 대표적인 사례로 평가받고 있다.

임정빈 군산경찰서장은 “112신고는 단순한 신고를 넘어 국민의 생명과 안전을 지키는 중요한 역할을 한다”며 “앞으로도 시민의 적극적인 신고와 협조를 통해 안전한 지역사회를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

한편 전북지역 치매 노인 실종 신고 건수는 한 해 평균 300건을 넘고 있다. 지난 2022년 336건, 2023년 321건, 2024년 301건으로 집계됐다.

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