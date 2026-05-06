전북 퇴직 교원 333인, 이남호 교육감 예비후보 지지 선언

“정직성·실용적 비전 갖춘 교육감 필요”

전북지역 퇴직 교원 333인은 6일 전북교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 이남호 전북교육감 예비후보 지지를 선언했다. 이강모 기자

전북지역 퇴직 교원 333인은 6일 전북교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 이남호 예비후보 지지를 선언했다.

이들은 이날 발표한 입장문에서 “정직성과 실용적 비전을 갖춘 교육감이 필요하다”며 지지 배경을 밝혔다.

퇴직 교원들은 “교육은 지식 전달을 넘어 삶의 태도를 가르치는 일”이라며 “교육을 이끄는 수장의 도덕성과 정직성은 무엇보다 중요한 기준”이라고 강조했다. 이어 “급변하는 시대 속에서 학교 울타리를 넘어 미래를 설계할 수 있는 리더십이 요구된다”고 주장했다.

이들은 이남호 후보에 대해 “전북대학교 총장과 전북연구원장을 역임하며 인사 검증과 청문 절차를 거쳐 도덕성을 인정받았다”고 평가했다. 또한 “대학 운영과 지역 정책 설계 경험을 통해 전북의 미래 비전을 제시해 왔다”고 덧붙였다.

반면, 경쟁 후보인 천호성 예비후보에 대해서는 과거 선거 관련 벌금형과 표절 논란 등을 언급하며 도덕성에 의문을 제기했다. 또 “현장 교사 중심 경력만으로는 변화하는 시대를 이끌기 어렵다”고 주장했다.

퇴직 교원들은 “교육의 수장은 말이 아닌 실천과 결과로 평가받아야 한다”며 “전북에서 배우고 정주하는 교육 생태계를 구축할 적임자로 이남호 후보를 지지한다”고 밝혔다. 이어 “앞으로도 후보 당선을 위해 힘을 모을 것”이라고 말했다.

한편, 이번 선언은 ‘전북교육 바로세우기 퇴직 교원’ 명의로 발표됐으며, 참여자들은 “자발적으로 뜻을 모았다”고 설명했다.

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