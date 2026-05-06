“공약은 넘치는데”…군산 표심, ‘실행력’에 관심

‘장밋빛 공약’ 봇물 속 ‘어떻게 완성하느냐’ 관건 항만 공약 실종···신항만 관할권 쟁점도 ‘사각지대’

클립아트코리아

6·3 지방선거를 앞둔 군산지역에서 유권자들의 관심이 ‘장밋빛 공약’보다 ‘실행력’ 검증으로 이동하고 있다.

현대자동차 9조 원 투자, 해상풍력 집적화단지 등 대형 투자 기대감이 커진 가운데, 유권자들은 화려한 비전보다 실제 성과를 만들어낼 추진력을 핵심 판단 기준으로 삼는 분위기다.

이번 선거에 출마한 지자체장 및 국회의원 후보들은 산업 회복과 투자 유치, 일자리 확대 등 경제 공약을 대거 제시하고 있다.

민주당 김재준 후보는 새만금의 신재생에너지 거점화와 ‘5각형 정주혁명’ 등 5대 전환정책을 제시하고, 소상공인 전기료 50% 지원과 민생지원금 지급을 약속했다.

조국혁신당 이주현 후보는 첨단산업 육성, 해양·물류 거점도시 구축, 해양 레저·관광 활성화를 3대 비전으로 제시했다.

무소속 진석호 후보는 금란도 테마파크 유치와 대형 야외공연장 건립 등 10대 공약을, 무소속 고영섭 후보는 소상공인 지원 및 지역화폐 활성화, 기업 및 관광객 유치, 새만금 재생에너지 수익 시민배당제 도입 등을 내놨다.

군산·김제·부안갑 재보궐선거에 출마한 국회의원 후보들 역시 산업·투자·일자리 중심의 유사한 공약을 제시하고 있다.

그러나 유권자들은 공약의 규모보다 재원 조달, 사업 구조, 중앙정부·민간 협력 가능성 등 구체적 실행 계획에 관심이 더 크다.

특히 대규모 투자유치 공약과 관련해 이를 실제 지역경제 성과로 연결할 수 있는지에 대한 의문을 제기하고 있다.

지역정치권에서도 ‘경쟁’이 아닌 ‘실행력’이 중요하다고 보고 있다.

이런 가운데 항만도시인 군산에서 항만 관련 공약이 상대적으로 빈약하다는 지적도 나온다.

군산항 경쟁력 강화, 배후단지 고도화, 물류 네트워크 확충, 항만·산단 연계 일자리 창출 등 핵심 과제가 공약 전면에 드러나지 않으면서 도시 정체성과의 괴리가 있다는 평가다.

조촌동에서 자영업을 하는 시민 이상두(62)씨는 “공약은 다 비슷비슷하고 좋은 얘기들인데, 실제로 해낼 수 있는지 더 중요하다”며 “과거에도 기대했던 사업들이 많았고 지역경제 회복에 도움이 될 것이라 생각되는 공약이 많았지만, 직접 체감되는 변화는 크지 않았다”고 꼬집었다.

취업준비생 김현우(26)씨는 “일자리 공약이 투자나 산업이 현실적으로 연결돼 실제 양질의 일자리로 이어질 수 있는지가 중요하다”고 말했다.

항만업계 종사자 박재수(58)씨는 “군산이 항만도시임에도 불구하고 이번 선거 공약에서 항만경쟁력 강화나 물류기능 고도화는 물론, 신항만 관할권 문제에 대한 구체적 로드맵도 보이지 않는다”며 아쉬움을 내비쳤다.

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