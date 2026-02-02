완주군의회, 안호영 국회의원 입장 선회에 `곤혹`

군의원들 아직은 반대 입장 고수가 대세…안 의원 리더십 시험대

완주‧전주 행정통합을 둘러싼 완주지역 정치권의 기류가 요동치고 있다. 그동안 신중론을 유지해온 완주군 선거구의 안호영 국회의원이 2일 통합 찬성 쪽으로 입장을 선회하면서 완주군의회 의원들의 선택에 관심이 쏠리고 있다.

안 의원의 입장 변화는 통합 논의의 무게중심을 완주군의회로 이동시키는 계기가 될 전망이다. 행정통합의 법적‧절차적 열쇠를 실질적으로 완주군의회가 쥘 것이기 때문이다. 지역사회 전반에는 여전히 통합에 대한 반대 여론이 강한 상황에서 주민투표를 실시하기에는 정치적 부담이 크고, 시기적으로도 지방선거를 앞둔 상황에서 주민투표 추진이 쉽지 않아서다. 완주군의회가 찬반 투표로 행정통합 여부를 결정할 수 있다.

다만 완주군의회 의원들은 과거 전주‧완주 통합 추진 당시 ‘통합 시 전원 불출마’라는 결의를 한 바 있어, 개인적·정치적 선택의 폭이 제한돼 있는 상태다. 그러나 안 의원이 찬성 입장으로 선회하면서 완주군의회 일부 의원이 통합 찬성 쪽으로 입장을 바꿀 가능성도 조심스럽게 거론되고 있다.

유의식 완주군의회 의장은 “통합은 목적만 있을 뿐, 과정은 보이지 않는다”며 “광역지자체 통합과 달리 전주‧완주 통합이 이뤄지더라도 실질적으로 정부가 지원해줄 내용이 무엇인지 분명하지 않다”고 지적했다. 또 통합 때 완주군에 어떤 이익이 있을지 전혀 나오지 않은 상황에서 기존 입장을 번복할 수 없지 않느냐며 개인적으로는 통합에 찬성하기 어렵다는 입장을 분명히 했다.

유 의장은 “주민 의견을 충분히 수렴한 뒤 향후 의회의 공식 입장을 정리해 밝히겠다”고 말했다.

지역 정치권 안팎에서는 완주-전주 통합의 향방은 향후 안호영 의원이 군의회 의원들과 어느 정도까지 소통하며 리더십을 발휘할 수 있을지가 관건이라는 분석이 나온다. 국회의원과 군의회가 보조를 맞추는 구도로 갈지, 아니면 ‘안 의원 따로, 군의회 따로’의 엇박자 국면이 이어질지에 따라 통합 논의의 향방이 결정될 전망이다.

