조용식 전 전북경찰청장, 익산 미래 청년정책 발표

조용식 전 전북경찰청장이 4일 익산시청에서 기자회견을 열고 익산의 미래를 위한 청년정책을 발표하고 있다./사진=송승욱 기자

조용식 전 전북경찰청장이 청년이 떠나지 않고 정착하는 익산을 만들기 위한 청년정책을 발표했다.

4일 익산시청에서 기자회견을 연 그는 “익산의 미래인 청년이 떠나지 않고 돌아오는 도시, 정착하는 도시를 만들겠다”면서 “명확한 실행 전략을 통해 청년에게 가장 필요한 안정적이고 질 좋은 일자리 3만 개를 단계적으로 만들어 가겠다”고 공약했다.

구체적인 방안으로는 100만 평 규모의 미래 AI·로봇·반도체 첨단산업단지 조성, 청년 주거 부담 해소, 청년 정주 여건 개선 및 여유 있는 일상 지원, 창업 및 농업 지원 강화, 원광대학교 연계 도시 성장 R&D 엔진 발판 마련 등을 제시했다.

그러면서 “100만 평 규모의 첨단산업단지 조성을 통해 익산을 미래산업의 중심지로 확실하게 바꾸고, 양질의 일자리를 창출해 청년이 익산에서 경력을 쌓고 미래를 설계할 수 있도록 함으로써 일자리를 찾아 도시를 떠나지 않아도 되는 환경을 만들겠다”고 강조했다.

이어 “단기적인 취업 알선을 넘어 장기 미취업 청년과 취업을 포기했던 청년을 대상으로 재도전 프로그램 등을 지원하겠다”고 부연했다.

또 “주거는 청년의 삶을 지탱하는 기본 조건”이라며 “무주택 청년을 대상으로 한 전세보증금 대출·이자 지원과 청년·신혼부부의 주택구입 자금 지원도 현재보다 확대하겠다”고 약속했다.

이밖에도 청년 문화·여가 공간 확충 및 교육과 자기개발 기회 확대, 공원 및 생활SOC 기반시설 확충, 돌봄·보육 지원 강화, 아이디어 단계부터 안정적인 정착으로 이어지는 농업 지원체계 구축, 원광대학교 연계 교육·연구·창업 체계 구축 등의 방안도 제시했다.

익산=송승욱 기자

