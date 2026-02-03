익산시 “제3산단 확장, 산업 경쟁력 업그레이드”

27만㎡ 규모 추가 조성 본격화…미래 신산업 거점 확보·기업 수요 대응

익산제3일반산업단지 확장단지 조감도. /사진 제공=익산시

익산시가 미래 신산업 거점 확보와 기업 유치를 위한 익산제3일반산업단지 확장 조성사업의 첫 삽을 떴다.

이번 착공은 행정적 준비단계를 넘어 실제 단지 조성을 위한 실행단계로의 전환으로, 익산의 산업 지도를 새롭게 그릴 핵심 동력이 될 전망이다.

3산단 확장은 기존 산단 인근에 약 27만㎡ 규모의 산업 용지를 추가로 확보하는 것으로, 향후 추진될 대규모 신규 산단(제5일반산업단지) 조성 전 기업 수요에 선제적으로 대응하기 위한 전략적 확장이다.

특히 동우화인켐㈜, ㈜제이비케이랩 등 글로벌 경쟁력을 갖춘 우량기업들이 이미 입주를 대기하고 있어, 조성 완료와 동시에 가시적인 경제 활성화 효과와 양질의 일자리 창출이 기대되고 있다.

시는 2028년 10월 준공을 목표로 행정 역량을 집중하고 있다. 상반기 내 미보상 토지에 대한 매입을 추진하는 동시에, 이미 보상이 완료된 구간부터 토공 작업에 즉시 착수하는 투트랙(2-track) 공정을 가동한다.

현장 사무실 설치와 가설 펜스 설치 등 기초공사가 시작됨에 따라 입주 대기 기업들이 조기에 투자 계획을 수립할 수 있도록 현장 관리와 행정 지원을 병행할 방침이다.

시 관계자는 “제3산단 확장은 단순히 면적을 넓히는 것이 아니라, 익산의 산업 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 것”이라며 “제5산단이라는 거대 프로젝트로 가는 길목에서 단 한 곳의 기업도 투자 시기를 놓치지 않도록 빈틈없는 산업 용지 공급 체계를 구축하겠다”고 말했다.

익산=송승욱 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지